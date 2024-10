Vnúčatám nekupuje darčeky a ľudia jej nadávajú, že ich nemá rada. Stará mama im dáva niečo dôležitejšie

Starý rodič má v živote dieťaťa významnú úlohu. Jeden vnúčatám odovzdá dôležité životné skúsenosti a rady, ďalší vnúčatá zasypávajú hŕbou darčekov a všetkým, čo im vidia na očiach. To však nie je prípad babičky menom Tammie, ktorá sa rozhodla ísť odlišnou cestou. Síce svojim vnúčatám sem-tam zaobstará nejakú drobnosť, berie ich na zmrzlinu či do parku, narodeninové či vianočné darčeky od nej čakajú márne. Má na to dobrý dôvod.

Vlna kritiky

„Nekupujem svojim vnúčatám darčeky,“ hovorí Tammie vo svojom videu na TikToku, ktorým na seba strhla množstvo pozornosti. „Dostávajú hromady darčekov od všetkých ostatných. Naozaj ich nemusí mať odo mňa,“ dodala.

Reakcie tak na seba nenechali dlho čakať a v komentároch sa začali objavovať nelichotivé reakcie. „Takže neznášaš svoje vnúčatá? Paráda,“ napísal jeden z používateľov. „To je level narcizmu, čo som ešte nevidel – prídeš na Vianoce a prijmeš darčeky, ale nič nedáš?“ pridali sa ďalší.

Tammie to ale berie s nadhľadom. Svojim vnúčatám sa totiž rozhodla dať niečo, za čo jej jedného dňa poďakujú. „Spomínam si, ako moje deti mali všade rozhádzané LEGO kocky a Barbie topánočky, ktoré rovnako len končili v koši. Radšej im dám niečo, čo im zmení život,“ vysvetľuje svoj postoj.