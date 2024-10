Najzdravšia dvojica na svete sa chce dožiť 150 rokov. Dodržiava režim, ktorý mnohí kritizujú

Predtým, než išli na prvé rande, požiadala ho, aby si zašiel do zdravotníckeho laboratória. Chcela vedieť, aké ma hladiny ťažkých kovov v tele, ako je na tom so živinami, zápalmi a toxínmi. On bez váhania zašiel na kliniku, aby mal výsledky. Takto bizarne sa začal príbeh lásky Kayly Barnesovej a Warrena Lentza, dvojice, ktorú prezývajú aj najzdravším párom na svete. Ich cieľom je dožiť sa 150 rokov a pracujú na tom každý deň.

Cieľ nie je žiť večne

Kayla sa dlhé roky zaujíma o optimalizáciu zdravia žien a je spoluvlastníčkou jednej z najinovatívnejších kliník preventívnej medicíny v Spojených štátoch a stojí na čele revolúcie v dlhovekosti. „Bohužiaľ, väčšina vedeckej literatúry bola doteraz založená z rôznych dôvodov najmä na mužoch. Kvôli ženským cyklom je ťažšie viesť pokusy, no zlepšuje sa to,“ vysvetlila pre The Standard expertka na dlhovekosť, ktorú prezývajú aj najviac „meranou“ ženou na svete. Jej cieľom nie je žiť večne, ale dlho a najmä v zdraví a to isté požadovala aj od svojho životného partnera.

Než sa stretla so svojím budúcim manželom Warrenom, požiadala ho o podrobné informácie o jeho zdraví, aby sa uistila, že bude vhodným partnerom na dlhšiu dobu ako len jedno storočie. „Chcel žiť rovnako dlho ako môj manžel, nie večne,“ prezradila pre Independent biohekerka, ktorá by považovala za šťastie, keby sa dožila 120 rokov, no nemožnou sa jej nezdá ani hranica 150 rokov. To si však vyžaduje veľmi prísnu rutinu.

Hlasy kritikov

Kayla v rozhovore pre magazín Fortune priznala, že by pri sebe nikdy nemohla mať partnera, ktorý by sa nepridal k jej prísnemu životnému štýlu a bol by mužom, ktorý by po príchode z práce doma pil pivo, jedol čipsy a pozeral televíziu. „Vždy som mala pre seba veľmi vysoké ambície a chcela som sa stať absolútne najlepšiu verziou seba samej,“ vysvetlila. Presne to vraj našla aj vo svojom manželovi. Za to, čo robia, aby sa dožili 150 rokov, ich ale mnohí kritizujú.