Drsní Kumáni a príbeh lásky kňažnej a mladého rytiera. V mene jej veličenstva od Jany Pronskej

Jedna z najúspešnejších slovenských spisovateliek Jana Pronská už dlhé roky kraľuje žánru slovenskej historickej romance. Vo svojom novom, dvadsiatom šiestom románe s názvom V mene jej veličenstva nám opäť jedinečným spôsobom približuje skutočné historické udalosti a na ich pozadí rozvíja pútavý príbeh ťažko skúšanej lásky rytiera Viliama a kňažnej Valentíny.

Keď mladý rytier Viliam Kaplai prisahal vernosť uhorskej kráľovnej Alžbete Kumánskej, myslel si, že svoj sľub nikdy neporuší a bude jej navždy oddane slúžiť. Po čase však tragické udalosti zmenia jeho plány a naštrbia ideály, ktorým dovtedy veril.

Foto: Ikar

Jedného dňa mu cestu skríži kňažná Valentína z Caraš-Severinu, dvorná dáma Izabely z Anjou. Jej krása ho doslova uchváti a jej úsmev v ňom prebudí city, aké dovtedy nepoznal. Ochotne jej poskytne pomoc a podujme sa ju chrániť, no netuší, že prostredníctvom nej sa nechtiac zamotá do pavučiny nebezpečných intríg a lží, ktoré môžu rozhodnúť o osude Uhorska a ohroziť životy tých, na ktorých mu najviac záleží.

Na dvore, kde vládnu pohanské zvyky Kumánov, Valentína rozhodne nemá ustlané na ružiach. Musí znášať zlovôľu kráľovnej Alžbety, a tá veru nikomu, ani svojej neveste Izabele, nič nedaruje. Keď Alžbeta napokon prinúti Valentínu, aby súhlasila, že sa stane budúcou uhorskou kráľovnou a matkou dediča koruny, je to to posledné, o čo by mladá žena stála. Jediný, kto by ju i Uhorsko mohol zachrániť, je rytier z Kaply, no Valentína sa obáva, že biľag hanby, ktorým ju poznačila kráľovná, jej naveky zavrel bránu k jeho srdcu.

Foto: Ikar

Ako dlho budú obaja zaľúbenci slepo veriť Alžbete, ktorá chce stoj čo stoj udržať na tróne svojho syna a neváha kvôli tomu obetovať všetko a všetkých? Podarí sa im ustrážiť temné tajomstvo zrodené z klamstiev a intríg a zachrániť kráľovstvo, vlastnú budúcnosť i lásku, ktorú tak nečakane našli?

V mene jej veličenstva je presne to, čo očakávate od Janky Pronskej a jej historických romancí – vtiahne vás do pútavého príbehu, prenesie o niekoľko storočí do minulosti, do obdobia vlády Ladislava a jeho matky Alžbety Kumánskej. Bolo to veľmi drsné obdobie, dnešný človek si ani nevie predstaviť, ako sa vtedy žilo – a toto Janka pekne opisuje, verne a autenticky.

Navyše to bolo veľmi turbulentné obdobie, kráľ Ladislav mal v žilách divokú kumánsku krv, tak aj vyzeralo panovanie, prístup k ľuďom, aj k najbližším. Výborne vystihnuté napätie medzi Ladislavom a jeho matkou.

Milan Buno, knižný publicista