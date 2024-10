Expertky na výchovu: Nenúťte svoje deti deliť sa o hračky. Rodičia by mali robiť tri veci inak

Scenár je často rovnaký. Prídete na detské ihrisko, vaše dieťa si obľúbi nejakú hračku a okolo neho sa hneď objaví kŕdeľ detí, ktoré si nárokuje na rovnakú hračku. „Veď to požičaj, podel sa, potom ti to vráti,“ hovoria rodičia, ktorí nútia dieťa, aby za každú cenu požičalo hračku. Podľa niektorých odborníkov však takýto prístup nie je dobrý a existujú dobré dôvody, prečo by nemali učiť deti podeliť sa o hračky. Aj keď je schopnosť podeliť sa vlastnosť, ku ktorej deti prirodzene vedieme, experti upozorňujú na jedno veľké ale.

Foto: Freepik

Všetko je moje!

„Neočakávame, že šesťmesačné dieťa bude chodiť ako 12-mesačné dieťa, alebo ročné dieťa bude vedieť slová ako dvojročné dieťa, a predsa od chvíle, keď sa z bábätka stane batoľa, začneme mu hovoriť, aby sa podelilo,“ uviedli pre portál Parents autorky knihy Terrific Toddlers Carol Zeavinová a Rhona Silverbushová, ktoré upozorňuje na to, že deti do troch (niekedy to môže byť aj do predškolského veku) nechápu, čo znamená delenie sa, že je to „správne a nesebecké“ a už vôbec nerozumejú konceptu, že niečo požičajú a ono sa im to vráti.Svet batoliat je vraj niečo ako laboratórium a „všetko je moje!“ je jeden z experimentov, ktoré deti vykonávajú.

Batoľa rozmýšľa nasledovne – ak sa mi to páči, je to moje, ak je to v mojej ruke, je to moje a ak si to môžem vziať, aj to je moje. „Batoľatá ešte s istotou nevedia, že sú samostatnými bytosťami. Testujú túto myšlienku z veľkej časti dosiahnutím pocitu vlastníctva – vlastním teda som,“ vysvetlili expertky. Aby to rodičom batoľatá ešte viac skomplikovali, nerozumejú, že veci môžu patriť aj iným ľuďom a nielen im. Okrem toho nevnímajú ani pojem času.

Foto: Freepik

Nútenie nie je správne

„Preto si myslia, že ak sa niečoho vzdávajú, je to navždy. Dokonca aj veta ako „ešte minutú a si na rade“ môže byť pre niekoho, kto nemá zmysel pre čas, obrovským problém. A delenie sa, ktoré je časovo ešte menej definované, je prakticky nemožné,“ uviedli s tým, že ak sa pokúša rodič nútiť deliť sa o hračky dieťa mladšie ako tri roky, väčšinou zlyhá. „Nikto nemá rád, keď mu niekto berie veci, najmä keď nerozumie prečo,“ pokračovali expertky. Ak nútite príliš malé dieťa podeliť sa, môžete mu dávať niekoľko zlých signálov.