Bola jedinou ženou, ktorej povedal áno. Ivana Gottová si zaspomínala na manžela, venovala mu krásne slová

Ivana Gottová, zaslobodna Macháčková, bola osudovou a životnou láskou českej speváckej legendy, maestra Karla Gotta, a tiež jedinou ženou v jeho živote, ktorej pred oltárom povedal svoje áno. Od spevákovej smrti uplynulo práve päť rokov, a tak mu Ivana venovala dojímavé vyznanie.

Vzala to do svojich rúk

Niet pochýb o tom, že Ivana bola po celé roky Karlovou spriaznenou dušou a ich stretnutie nemožno nazvať inak než osudovým. Hoci moderátorka speváka dlho odmietala, napokon sa doňho úprimne a tuho zamilovala.

„Prišla ponuka z Austrálie, takže sme s Karlom išli a to už tam bola Ivanka. A tam v tej Austrálii, to si dobre pamätám, si už Ivanka Karla nahovárala. Ako som poznala Karla, on bol taký slobodný, voľný chlapec. Muž, ktorý sa len tak s nikým dlhodobo nezamotal, ale tu už to Ivanka vzala do svojich rúk,“ prezradila pred časom v relácii eXtra Host Karlova kolegyňa a kamarátka, speváčka Helena Vondráčková, ako sa Ivane napokon podarilo Karla zbaliť.

Bol jej všetkým

Až do Gottovho odchodu na večnosť tvorili napokon harmonický pár a vychovávali spolu dve dcérky. A aj keď od jeho smrti uplynulo už päť rokov, Ivana na svoju životnú lásku nezabúda. Na sociálnej sieti venovala Karlovi dojímavé vyznanie.

„Prežila som s tebou takmer dvadsať rokov nádherného života. Bol si mi všetkým. Radcom, oporou, inšpiráciou. Priateľom a manželom, ktorý mi dal dve báječné dcéry. Verím, že som ti to dobro, čo si vždy a všade rozdával, svojou láskou a starostlivosťou vracala. Tiež chcem veriť, že moje úsilie o dôstojné udržiavanie tvojho mena ti tam hore robí veľkú radosť. Snažíme sa ti tu dole nerobiť hanbu. A vieme, že ju ani nerobíme. Spomíname na teba všetky tri s najväčšou láskou, pokorou a vďačnosťou. Si navždy v našich srdciach,“ napísala Ivana na Instagrame.