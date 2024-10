Schumacher sa prvýkrát ukázal na verejnosti a mal na to dobrý dôvod. Hostia museli dodržať jedno pravidlo

Nikdy som nevinila Boha za to, čo sa stalo. Bola to jednoducho smola, hovorí jeho manželka.

Len štyri dni po Vianociach, na konci roka 2013, celý svet šokovala správa, že Michael Schumacher je po vážnej nehode na lyžiach v nemocnici. Bývalého pilota F1 odvtedy vída len kruh najbližšej rodiny, lekári a opatrovatelia, pričom fanúšikovia o jeho stave poslednú dekádu nemajú veľa informácií. Ako však uviedla stanica Sky News, Schumacher sa mal po 11 rokoch ukázať na prvej verejnej udalosti, no ľudia, s ktorými sa stretol, museli dodržať zásadné pravidlo.

Nikdy nevinili Boha

Jeden z najlepších pretekárov sveta utrpel vážne zranenia na lyžovačke vo francúzskych Alpách, kde pri priechode cez nebezpečnú oblasť mimo zjazdoviek spadol, narazil si hlavu o kameň a aj keď mal na hlave prilbu, utrpel vážne zranenie. Keby nemal hlavu chránenú, podľa lekárov by bol na mieste mŕtvy. Sedemnásobný majster sveta strávil v kóme viac ako päť mesiacov a lekári nevylúčili trvalé následky.

Schumacherova manželka Corinna od momentu osudného úrazu dbá na ochranu jeho súkromia. V tajnosti udržala napríklad aj jeho presun z nemocnice do domácej opatery či sťahovanie rodiny zo Švajčiarska na Malorku. Bežní fanúšikovia vedia po 10 rokoch iba toľko, že Michael už nie je taký, ako býval. Podľa dohadov sa nehýbe, je pripútaný na invalidný vozík a komunikovať dokáže iba očami. Najlepší obraz o Michaelovom stave upresnila rodina v dokumentárnom filme na Netflixe. „Nikdy som nevinila Boha za to, čo sa stalo. Bola to jednoducho smola,“ priznala so slzami v očiach Corinna, ktorá drží informácie o manželovom stave v tajnosti, čo potvrdil aj dávny Schumacherov kolega Johny Hebert.

Prvýkrát na verejnosti

„Od rodiny som toho veľa nepočul a je to aj pochopiteľné. To však bolo vždy súčasťou Michaelovho a ich rodinného spôsobu, ako udržiavať všetko prísne tajné,“ uviedol pre portál Betting Sites Herbert. Mnohých fanúšikov ale teraz potešila správa, že pretekárska legenda sa 11 rokov po nehode prvýkrát mala ukázať na verejnosti. Podľa informácií Sky News sa Michael Schumacher údajne zúčastnil na svadbe svojej dcéry Giny-Marie, ktorá na sociálnych sieťach zdieľala aj fotografie s novomanželom.