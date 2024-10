Nezodpovedný motorkár ho takmer pripravil o život. Pavol zabojoval, od lepšej budúcnosti ho delí len krok

Mala to byť dovolenka, na ktorej zmažú spomienky na prežité peklo. Osud mal však s Pavlom, ktorý už v roku 2022 bojoval o život počas náročnej operácie srdca, odlišné plány. Počas pobytu v Turecku ho od chrbta zrazil motorkár bez vodičského preukazu a z miesta bez poskytnutia prvej pomoci ušiel. „Po rýchlom prevoze do nemocnice nám oznámili, že Palino operáciu pravdepodobne neprežije,“ spomína si manželka Monika na momenty, keď strácali nádej. Tá sa však napokon našla, no rodina potrebuje našu pomoc.

Boj o budúcnosť

„Nešťastie nás postretlo počas zahraničnej dovolenky v Turecku, v Istanbule. Radosť zo spoločne strávených chvíľ sa v sekunde dňa 29. decembra 2023 zmenila na opätovný boj o to najcennejšie,“ rozpráva príbeh Monika, ktorá mala ešte živo v pamäti Pavlovu nedávnu operáciu srdca. Po druhý raz ju tak pripravovali na to najhoršie.

Foto: Donio.sk

Diagnóza bola vážna. Traumatické poranenie mozgu, masívne krvácanie a opuch. „Týmto momentom nastal boj o našu budúcnosť. Po 26. dňoch bol Pavol transportovaný špeciálnym medicínskym lietadlom a lekárskym tímom naspäť na Slovensko. Keďže sme boli poistení, astronomickú sumu spojenú s pobytom v zahraničnej nemocnici a prevozom domov uhradila poisťovňa,“ vysvetľuje Monika.

Neprebral sa z umelého spánku

Žiaľ, Pavol sa po operácii z umelého spánku neprebral a zostal dlhé týždne v kóme. „Nepamätáme si jediný deň, keď sme neplakali a ak niekto povie, že mu puká srdce od neskutočnej bolesti – je to možné, zažili sme to,“ hovorí zronene. Ani po príchode na Slovensko totiž nenastala úľava a rodina vytrvalo bojovala s úradmi aj s lekármi.

Pri nemocničnej posteli strávili nekonečných 12 týždňov, kým sa stalo niečo, o čom hovoria ako o zázraku. „Palino sa začal prebúdzať. Žiaľ, prebudenie z kómy neprebieha ako vo filme. Sú to týždne, mesiace bezmocnosti, prosieb k Bohu, aby sa uzdravil a bol tým veselým človekom plným života, akým bol pred nehodou,“ dodáva Monika, ktorá robí všetko preto, aby svojmu manželovi zabezpečila lepšiu budúcnosť.

Nádejou sa stala nákladná rehabilitácia