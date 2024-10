Svoje životné poslanie objavil náhodou. Priebojného mladíka neodradili ani ľudia, ktorí ho nemali radi

Do školy síce chodil rád, ale len kvôli kamarátom. Učenie ho nebavilo, domov nosil zlé známky, mal problémy s učiteľmi a nakoniec ani nezmaturoval. Keď mal 19 rokov, priateľka ho so sebou vzala do rádia, kde pracovala. Tam sa ho niekto spýtal, či vie rozprávať a zarobil si 800 šilingov za to, že päť minút hovoril na mikrofón. Práve vtedy si mladík z fotografie povedal, že túto prácu chce robiť celý život.

Viete, kto je na fotografii?