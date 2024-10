Nutričná terapeutka Gabriela radí aj kráľovskej rodine: Tento jed škrtnite zo svojho jedálnička

Príležitostne hreší tiež a povoľuje to aj svojim klientom. Najdôležitejšie podľa nej je vrátiť sa na druhý deň k zdravému stravovaniu. Uznávaná nutričná terapeutka Gabriela Peacock z Pardubíc, ktorá v súčasnosti žije s rodinou v Londýne a k jej klientom patria aj členovia kráľovskej rodiny, v rámci zdravého stravovania sama jednu vec zo svojho jedálnička škrtla a dodržiava i takzvanú čarodejnícku hodinku.

Foto: freepic.com/freepic

Cez sviatky si však aj ona dopraje bez výčitiek. „Nárazové prehrešky nezakazujem ani svojim klientom,“ hovorí Peacock otvorene pre idnes.cz. „Všetko je o rovnováhe a ide hlavne o to hneď po sviatkoch sa vrátiť k zdravému spôsobu stravovania,“ dodáva.

Telo potrebuje aj prestávku

Každý človek je iný a potrebuje živiny v trošku inom pomere. Podľa nutričnej terapeutky by sme sa mali radšej zamerať na malé krôčiky, ako meniť životosprávu radikálne v krátkom čase. Rovnako vníma aj hladovku, ktorej benefity si mnohí dnes pochvaľujú. „Nemali by sme hladovať, ale nie je ani zdravé po celý dlhý deň jesť. Telo ale potrebuje nejakú pauzu. To je vedecky overená zásada,“ podotýka Peacock, ktorá preferuje prerušovaný pôst, ktorým si môžete dokonca účinne predĺžiť život.

Gény sa podľa nej podieľajú na dlhom živote len v malej miere, najdôležitejšie zo všetkého je, čo do seba dávame a ako to robíme. „Zdravé jedlo navyše dodáva telu energiu a omladzuje bunky,“ podotýka poradkyňa. Ak by ste túžili prerušovaný pôst vyskúšať, na výber máte hneď z viacerých variant.