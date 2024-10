Celý život je pre ňu veľkým vzorom. Jubilantka Monika Hilmerová za všetko vďačí jednému človeku

Oddnes je päťdesiatničkou, no tento vek by jej pravdepodobne tipoval iba málokto. Herečka Monika Hilmerová za svoj mladistvý výzor zrejme vďačí aj pozitívnemu prístupu k životu a zmyslu pre humor. A ako prezradila v minulosti, zdedila ho po otcovi, ktorý je pre ňu celý život vzorom muža.

Stres sa snaží vyvažovať relaxom

Napriek tomu, že obľúbená herečka, ktorá sa na televíznych obrazovkách momentálne objavuje napríklad v seriáli Dunaj, k vašim službám, 7. októbra na torte sfúkne 50 sviečok, vyzerá stále mladistvo. V rozhovore pre Dobré noviny vlani prezradila, že sa snaží o zdravý životný štýl, stravu, pohyb a pozitívne myslenie.

„Stres sa snažím vyvažovať relaxom, ale, samozrejme, nejde to vždy ideálne. Sú obdobia, kedy to zladiť nejde. Našťastie, teraz mám obdobie, že si môžem nájsť čas aj na pravidelnejší šport, viac spánku a som menej odkázaná na stravu počas práce, takže môžem jesť zdravšie jedlá a najmä pravidelne. To sú veci, ktoré mi pomáhajú cítiť sa dobre,“ vysvetlila umelkyňa.

Vždy bola na neho hrdá

Jedným z najdôležitejších ľudí v jej živote je nepochybne jej manžel, choreograf Jaro Bekr, ako aj dcérka Zara a syn Leonard. No Monika nedá dopustiť ani na svojich rodičov - najmä otec bol pre ňu celý život vzorom muža. „Vždy som bola na neho hrdá pre jeho nezlomný charakter, postoje, pre jeho nadhľad, múdrosť a nebojácnosť, rovnako aj pre jeho veľký zmysel pre humor a pre každé dobrodružstvo,“ vyznala sa Monika Hilmerová z lásky k svojmu otcovi.

Dodnes sa vraj od neho učí od malých drobností po veľké pravdy. „Budem na neho vždy hľadieť ako milujúce dieťa, ktorému dal vždy bezhraničnú lásku, pozornosť, slobodu a dôveru. Vďačím mu za všetko, to sa nedá ani vypovedať... Mám najlepších rodičov, akých si len môžem priať a za ten veľký dar každý deň ďakujem,“ napísala jubilantka.