Vyhlasoval, že do chomúta už nevlezie. Richard Müller prezradil, čo ho počas svadby s Vandou rozplakalo

Keď vyšlo najavo, že Richard Müller sa tajne oženil, viacerí zostali prekvapení. Známy spevák totiž po rozvode s moderátorkou Soňou Müllerovou vehementne vyhlasoval, že jedno manželstvo mu stačilo a do chomúta už nevlezie. Nuž, nikdy nehovor nikdy... Dnes je z neho čerstvý ženáč, áno povedal svojej dlhoročnej priateľke Vande Wolfovej, s ktorou pre týždenník Šarm porozprávali o ich veľkom dni.

Bola na ihlách

Napriek tomu, že Richard Müller kedysi tvrdil, že nemal nikdy v živote nikoho radšej ako človeka, s ktorým má dve deti, čím vyslovil poklonu svojej exmanželke Soni Müllerovej, lásku napokon našiel aj po druhý raz. S Češkou Vandou Wolfovou sa už nejaký čas poznali, no ľady sa pohli až v New Yorku.

Ona za veľkou mlákou bývala a on tam prišiel nahrať dosku. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá rýchlo pochopila, že medzi priateľstvom a láskou je veľmi tenká čiara.

Hanblivý

Obaja sa do seba zamilovali a po rokoch vzťahu si napokon prednedávnom povedali svoje áno. Obrad aj hostina sa konali v areáli Kocanda Kravsko a na svadbe sa údajne zabávala aj Richardova dcéra Ema z jeho prvého manželstva. „Poznala som to miesto z firemných akcií Googlu, pre ktorý pracujem, a v kombinácii s úžasným personálom, ktorý k svadbe zariadi všetko takzvane na kľúč, od kytice a dekorácií až po organizáciu zvykov, bolo toto miesto jasnou voľbou,“ prezradila Vanda.

K oltáru kráčala nevesta za tónov skupiny Queen a nie skladby svojho manžela. Vraj preto, lebo Richard je, keď príde reč na púšťanie jeho skladieb v jeho prítomnosti, veľmi skromný a hanblivý. „Samozrejme, že by sa mi to páčilo, napríklad Rozeznávám by na to bola úžasná. Aj tancovať na jeho pesničky sa začalo až nadránom, keď sme už odišli odpočívať,“ dodala s úsmevom čerstvá novomanželka.

Vyrazila mu dych