Mysleli si, že zle vidia. Horolezci v Tatrách spozorovali obrovské vodné čudo, chcú dať preskúmať pleso

Všetko sa to začalo dohodnutou horskou túrou. Pavol a jeho dvaja kamaráti si vybrali tatranskú trasu, ktorá viedla popri Veľkom Hincovom plese. Keď boli asi 150 metrov nad ním, rozhodli sa, že si oddýchnu na jednej zo skalných políc. Užívali si výhľad na prírodu, pod nohami sa im rozpínala hlboká priezračná voda a práve v tom momente sa stalo niečo nečakané. „Myslel som si, že zle vidím,“ priznal horolezec Slovenskej televízii.

Niekoľkometrové čudo

Veľké Hincovo pleso je naša najväčšia a najhlbšia prírodná nádrž. Rozpína sa vo Vysokých Tatrách, je hlboká až 54 metrov a jeho hladina býva v priemere až 270 dní v roku pokrytá ľadom. Pleso síce bolo umelo zarybnené pstruhmi, no prostredie v ňom je nehostinné a práve preto skúsenosť troch horolezcov všetkých tak prekvapila.

V jednej z jeho najhlbších častí totiž zazreli niečo nezvyčajné. „Videl, že sa k hladine niečo z plesa vynára. Muselo to byť niečo veľmi veľké, ak to človek vidí z takejto výšky. Môj odhad bol, že to musí mať minimálne tri až štyri metre,“ pokračoval Pavol, podľa ktorého mal neznámy tvor plávať k hladine, akoby sa vynáral, no potom sa otočil a smeroval späť do hlbín.

Podnet na preskúmanie

Zaskočený tým, čo vidí, však tvora nestihol odfotiť a nepodarilo sa to ani ostatným. Za svojim tvrdením však pevne stojí, ak by šiel liezť sám, možno by si myslel, že sa mu to celé len zdá, ale očité svedectvo troch ľudí sa podľa neho nedá spochybniť.