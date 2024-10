Tehotenské bruško mala desaťročia. Valentina porodila najviac detí v histórii, jej manželovi to nestačilo

Dom Vasiljevovcov bolo miesto vzdialené v priestore aj čase. Ich príbeh by už dnes nikto nepoznal, oni však neboli obyčajnou rodinou. Napriek tomu, že žili v 18. storočí, sa o nich zachovali historické záznamy a to najmä vďaka mame Valentine. Tá sa zapísala do histórie čímsi napohľad samozrejmým - materstvom. Nie však hocijakým - v drsných podmienkach vtedajšieho Ruska sa stala mamou neuveriteľných 69 detí a nik ju odvtedy neprekonal.

Manželka roľníka

Valentina žila v Šuji, v meste v Ivanovskej oblasti Ruskej federácie, bola vydatá za roľníka Feodora Vasilieva a v časoch nevoľníctva, kedy roľníci pracovali na pôde šľachticov a mali veľmi obmedzené práva, pravdepodobne čelila veľmi tvrdým podmienkam. V rokoch 1725 až 1765 aj napriek tomu údajne porodila až 69 detí - 16 párov dvojičiek, sedem trojčiat a štyri štvorčatá. Jej príbeh síce nie je zdokumentovaný detailne, no ešte stále existujú záznamy z ruského kláštora a z tlače, vďaka ktorým sa dá jej príbeh dôveryhodne vykresliť.

Dom mnohopočetných rodičov iste nebol tichým miestom. Ako píše portál Medium, taká veľká rodina musela vyžadovať mnoho času a veľa vynaloženého úsilia. Je takmer isté, že vzhľadom na počet detí a vtedajšiu spoločenskú situáciu bola Valentina ženou v domácnosti a Feodor pracoval ako roľník. Venoval sa poľnohospodárstvu, choval dobytok, ale v spoločenskej hierarchii nestál vysoko.

Rodila 27-krát

Kým sa Valentina starala o domácnosť a o deti, jej manžel mal za úlohu zabezpečiť im dostatok jedla, aby prežili. Kľúčovú úlohu však zohrávali aj starší súrodenci, ktorí sa starali o svoje mladšie sestry a bratov a tým Valentine aspoň trochu uľavili. V súdržnej sedliackej komunite sa určite nezaobišli ani bez pomoci susedov, priateľov a na to, aby si vystačili s jedlom, pravdepodobne pestovali svoje vlastné plodiny a šili si oblečenie.