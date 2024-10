Každý deň vypil liter vodky a bol na dne. Joža Kubániho zachránili kolegovia, od ktorých dostal druhú šancu

„Do vody vliezlo hovno a vytiahli celebritu,“ smial sa dobrý kamarát Jožovi Kubánimu po tom, čo v roku 2005 takmer zomrel, keď sa snažil prebrodiť Dunajec. Novinár, ktorý je už desaťročia známy svojskými reportážami, v ktorých často riskuje vlastný život, sa s osudom pobil hneď niekoľkokrát. V tých najťažších časoch hľadal útechu na dne pohárika. „Pil som 365 dní v roku priemerne liter vodky na deň. U mňa sa to dostalo do takého štádia, že sa buď hodím pod vlak, alebo to vyriešim. Stratil som priateľov a môj život sa ocitol na hrane,“ hovoril otvorene pre Nový Čas Jozef Kubáni, ktorý dokázal zvíťaziť sám nad sebou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvjoj/photos/a.337929472896352/1846731088682842/

Do Tatier sa dostal náhodou

Mnohí si myslia, že je z Tatier, no podľa jeho slov je len prisťahovalec. Narodil sa v Čadci, ale s rodinou vyrastal v Skalitom, kde sníval o tom, že bude archeológom. „Mama mi hovorila ‚vybiokno‘. Bol som typ dieťaťa, ktoré malo vždy niečo rozbité. Živé, neposlušné chlapčisko a obdivujem božskú trpezlivosť svojich rodičov, ktorú so mnou mali,“ spomínal pre Nový Čas Jozef, ktorý po gymnáziu išiel na pedagogickú fakultu, kde sa chcel stať učiteľom.

Nezobrali ho, pretože mal zlý kádrový profil, a tak skúšal rôzne zamestnania. Robil výškové montáže, zváral a nakoniec pričuchol aj k práci v televízii. Stal sa súčasťou žilinskej TV Sever a neskôr zahviezdil v rádiách Twist, Expres a Český rozhlas. Veril, že reportážami zmení svet, no keď začal dostávať vyhrážky, že mu vypália byt, vedel, že jeho sen bol naivný. Pohľad na svet zmenil v Tatrách, kam sa dostal vďaka náhode.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10203053676646566&set=a.4109827827758

„Do Tatier som sa dostal náhodou, keď ma poslali zaskočiť za kolegyňu na symbolické odomykanie dolín,“ hovoril pre MY Trenčín Jožo Kubáni, ktorého to po prvej tatranskej reportáži do hôr ťahalo čoraz viac. V horách si toho musel veľa odmakať, aby ho Tatranci prijali medzi seba. Dovtedy bol totiž pre nich len „ceper“, človek, ktorý sa hrá na turistu.

Búrlivý taliansky vzťah

Do Popradu sa reportér nakoniec priženil a ako priznal po rokoch, na túto etapu života nie je veľmi pyšný.