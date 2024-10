Po 18 rokoch sa mu ozvala, že na neho stále myslí. Hana Lasicová našla šťastie pri vzácnom mužovi

Herectvo mala od rodičov prísne zakázané, a tak sa musela vydať inou cestou. Scenáristka a spisovateľka Hana Lasicová mala len 14 rokov, keď odišla za vzdelaním do Viedne, neskôr študovala v Paríži na Sorbonne a medzitým sa zastavila ešte v Manchestri. Práve tam prvýkrát spoznala Jamieho, chlapca, s ktorým mala podľa nej taký krásny vzťah, že naňho celý život obaja nezabudli. „Stále sme zostali v kontakte, lenže sa akosi životne míňali. Jeho srdce odnieslo do Austrálie, ja som mala deti,“ prezradila Hana, ktorá teraz po dlhých 18 rokoch odlúčenia prežíva vzťah ako z filmu. Spoločne prekonávajú diaľku aj kultúrne rozdiely.

Zničila ich diaľka

„Ako som sa potulovala po svete, vždy som mala okolo seba rôznych ľudí, ktorí zohrali určitú rolu v mojom živote, posunuli ma ďalej – v rovine kamarátov alebo milostných vzťahov. Verím, že život nám prihráva do cesty ľudí, akých práve potrebujeme,“ hovorila kedysi pre novinky.cz Hana, ktorej život v mladosti prihral do cesty Jamieho.

Bola práve mladou študentkou v Manchestri, keď sa dali dohromady a prežívali krásne mesiace. „Bol to krásny vzťah, taký skvelý, že sme na to obaja celý život nezabudli. Lenže môj výmenný pobyt sa po roku skončil a vtedy neexistoval ‚instant messaging‘, facetime a Skype ešte ledva začínal. Snažili sme sa to udržať aj na diaľku, ale nakoniec sme sa v slzách nedobrovoľne rozlúčili,“ spomínala na sociálnych sieťach Hana Lasicová, ktorá sa s Jamiem rozišla, aj keď nechcela.

Rozprávkový scenár

Šťastie nakoniec našla pri partnerovi Andrejovi, s ktorým sa im po roku vzťahu narodila prvá dcéra a neskôr do ich rodiny pribudla aj druhá. „Svadbu neplánujeme, takto nám to vyhovuje,“ hovorila pred rokmi v Smotánke Hana, ktorá sa ale netajila tým, že na muža svojich snov mala vysoké nároky.

„Vyrastala som v Rakúsku, kde je emancipácia o tri kroky ďalej. Chcela som moderného, kozmopolitného muža. Osud mi prihral do cesty práve takého,“ povedala o otcovi svojich detí, s ktorým sa však po desaťročí rozišli. Po rozchode ani len netušila, ako jej osud opäť zamieša karty. „Život mi pripravil rozprávkový scenár, aký by som sama považovala za prehnane sladký,“ priznala.