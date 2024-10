Po obchodoch sa automatizujú aj svätostánky. Veriaci sa môžu porozprávať o Bohu s umelou inteligenciou

Doba ide dopredu a tak ani cirkev nechce zaostávať. To si zrejme povedal kňaz Radek Rakowski z farnosti v poznaňskej štvrti Łacina, ktorý veriacim ponúka to, čo tu ešte doposiaľ nebolo - virtuálnu kaplnku, do ktorej môžu prostredníctvom aplikácie vstúpiť 24 hodín denne a ich modlitby si vypočuje virtuálny kňaz. Informuje o tom portál Gazeta.pl.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503556319141772&set=a.108874118609996&type=3&ref=embed_post

K dispozícii 24 hodín denne

Kňaz sa pravdepodobne inšpiroval obchodmi, v ktorých si ľudia môžu nakúpiť 24 hodín denne a nie sú tam žiadni zamestnanci. Zákazník môže kedykoľvek vstúpiť do predajne a sám si zakúpiť vybrané produkty. Je to skvelá voľba pre tých, ktorí si cez deň nestihli nakúpiť alebo si chcú dať neskoro večer občerstvenie podľa vlastného výberu.

Kňaz z Poznane sa však rozhodol ísť ešte o krok ďalej. A tak sa podieľal na vytvorení virtuálnej kaplnky, v ktorej sa môžete porozprávať s virtuálnym kňazom. Umelá inteligencia je vzdelaná v oblasti teológie a môžete sa s ňou porozprávať o Bohu aj svojich problémoch.

Kaplnka má podľa neho umožniť veriacim, aby sa mohli pomodliť kedykoľvek počas dňa, v čas, ktorý si sami zvolia. „Všimli sme si, že veľa ľudí sa chce prísť do našej kaplnky pomodliť ráno pred prácou. Niektorí ľudia by si zase pri modlitbe radi oddýchli po 21. hodine. Teraz to bude možné,“ vysvetlil kňaz v príspevku na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504618752368862&set=a.108874118609996&type=3&ref=embed_post

Rozhovory pri káve

Zároveň dodal, že do kaplnky však nebude mať prístup každý, ale len ten, kto bude mať špeciálnu aplikáciu pod názvom Fibaro. „V aplikácii je špeciálne tlačidlo: 'otvoriť dvere', kde po overení užívateľa bude môcť voľne využívať naše miesto stretnutia,“ hovorí ďalej Radek Rakowski.

Farníci však kaplnku budú môcť využiť aj inak, nielen na modlitby. „Do kaplnky budú môcť vstúpiť aj tí, ktorí sa budú chcieť stretnúť pri káve a porozprávať sa. Vďaka aplikácii sa budú môcť mladí ľudia z farnosti stretávať a spoločne vytvárať projekty,“ uvádza kňaz.

Bibliu má v malíčku