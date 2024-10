Ako sa Ivane podarilo zbaliť Karla Gotta. Verziu jeho osudovej ženy upresnila Helena Vondráčková

Niet pochýb o tom, že Ivana Gottová bola spriaznenou dušou maestra Karla Gotta. A že ich stretnutie sa nedá nazvať inak než osudové. Až do odchodu na večnosť českej speváckej legendy tvorili dlhé roky harmonický pár a vychovávali spolu dve dcérky. Pri príležitosti piateho výročia od smrti speváka si na neho zaspomínala kolegyňa a kamarátka Helena Vondráčková a v programe eXtra Host prezradila aj to, ako sa napokon Ivane podarilo Karla zbaliť.

Spotená a v teplákoch

Ivana Macháčková bola jedinou ženou, ktorú si slávny spevák zobral až pred oltár. Ich láska sa nerodila ľahko, ale nakoniec bola o to väčšia.

Vyštudovaná zdravotná sestra pred časom prezradila svoju verziu o tom, ako zbalila Karla Gotta. Na začiatku ho vraj rázne odmietala. Keď sa už legendárny Zlatý slávik zmieril s myšlienkou, že budú iba priatelia, nastal zlom. Ivana zazvonila pri jeho dverách spotená, v teplákoch, pretože si bola zabehať, a v kuchyni pri káve mu po chvíli váhania oznámila: „Vieš, čo sa mi prihodilo? Ja som sa zamilovala!“ Nič netušiaci spevák sa spýtal, že do koho. „Predstav si, že do teba...,“ odvetila Ivana. A vtedy sa začal príbeh obrovskej lásky.

Vzala to do svojich rúk

Až do odchodu na večnosť českej speváckej legendy tvorili dlhé roky harmonický pár a vychovávali spolu dve dcérky. Boli jednoducho spriaznené duše. Prvého októbra uplynulo od spevákovej smrti už päť rokov a pri tejto príležitosti si na neho zaspomínala Helena Vondáčková, s ktorou sa poznali takmer 60 rokov. Pridala svoj výklad toho, ako to vlastne bolo s Ivanou a Karlom.

„Začínali sme v roku 2003, kedy prišla ponuka z Austrálie, takže sme s Karlom išli a to už tam bola Ivanka. A tam v tej Austrálii, to si dobre pamätám, si už Ivanka Karla nahovárala,“ prezradila na rovinu česká speváčka.

Zároveň dodala, že moderátorka vraj podľa nej dobre vedela, na akú strunu zahrať, aby Karla Gotta "ulovila". „Ako som poznala Karla, on bol taký slobodný, voľný chlapec. Muž, ktorý sa len tak s nikým dlhodobo nezamotal, ale tu už to Ivanka vzala do svojich rúk,“ doplnila so smiechom Helena.