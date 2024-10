Milovanej manželke odkázal miliardu. Vdova s veľkým srdcom ihneď vedela, čo musí s bohatstvom urobiť

Urob s peniazmi to, čo je podľa teba správne, odkázal jej manžel.

Manžel doktorky Ruth Gottesmanovej bol finančníkom z Wall Street a podarilo sa mu svoje peniaze zavčasu investovať do úspešných projektov. Keď pred dvomi rokmi zomrel, Ruth sa dozvedela, že jej po sebe zanechal oveľa viac než len spomienky. Napriek tomu nestratila hlavu a o to, čo jej po milovanom manželovi ostalo, sa rozhodla podeliť s tými, ktorí to potrebujú.

Dar najchudobnejšej štvrti

Kým ešte David žil, jeho manželka vôbec netušila, že sa mu z akcií podarilo vyťažiť až takú závratnú čiastku. Ako píše Unilad, krátko po jeho smrti sa však dozvedela, že jej odkázal miliardu dolárov, čo je v prepočte niečo cez 905 miliónov eur. Jediné, čo jej k tomu povedal, bolo, aby s peniazmi urobila to, čo považuje za správne.

Mnohí by v tomto prípade mysleli v prvom rade na seba, no Ruth sa rozhodla inak. Vo februári tohto roku celú čiastku darovala Lekárskej univerzite Alberta Einsteina v Bronxe, najchudobnejšej štvrti New Yorku. Sama študovala medicínu, stala sa emeritnou klinickou profesorkou pediatrie a aj keď je dnes už na dôchodku a má viac ako 90 rokov, stále pôsobí ako predsedníčka správnej rady v škole.

Jedna vec ju teší

Jej dar, ktorý je najväčším darom, aký bol kedy poskytnutý akejkoľvek lekárskej fakulte v krajine, uľahčil štúdium mnohým budúcim zdravotníkom. Vďaka nemu sa podarilo študentom vrátiť náklady za semester a všetkým ďalším zabezpečiť bezplatné školné, ktoré predtým stálo viac ako 53-tisíc eur ročne.

„Máme úžasných študentov medicíny, ale toto otvorí cestu mnohým ďalším, ktorých ekonomické zázemie im nedovoľuje na štúdium lekárstva ani pomyslieť. Práve to ma na tomto darčeku veľmi teší,“ vysvetlila štedrá darkyňa.