FOTO: Seniori podľa nej nemajú len čakať na smrť. V súťaži krásy zahviezdila 80-ročná babička

Ako si predstavujete svoj život po osemdesiatke? Cestovanie, trávenie času s vnúčatami a možno trošku záhradkárčenia. Juhokórejská babička, 80-ročná Čoj Sun-hua, dokazuje, že vek je skutočne len číslo a aj po osemdesiatke si človek môže plniť veľké sny. Dôchodkyňa spôsobila senzáciu svojou prihláškou do súťaže Miss Universe, kde sa po móle prechádzala popri dievčatách, ktoré by pokojne mohli byť jej vnučky. Hoci korunku krásy babička nevyhrala, pre všetkých má silný odkaz.

Na pokraji krachu

Sivovlasá pani Čoj dlhé roky pracovala ako nemocničná opatrovateľka a práve jeden z jej pacientov jej navrhol, aby skúsila účasť v súťaži krásy. „Myslela som si, že je to nezmysel... No zároveň to prebudilo môj dávny sen stať sa modelkou, nosiť pekné oblečenie a fotiť sa,“ spomínala pre CNN Čoj Sun-hua, ktorá s modelingom začala ako 72-ročná. K novej práci ju podľa jej slov dohnali aj finančné ťažkosti, ktoré ju a jej rodinu priviedli na pokraj krachu.

Navštevovala týždenné kurzy v modelingovej akadémii a počas zmien v práci si chôdzu nacvičovala po nemocničných chodbách. V roku 2017 podpísala zmluvu s agentúrou a jej tvár sa objavila vo svetoznámych časopisov ako Harper's Bazaar a Elle. „Otvorili sa mi úplne nové dvere a vtedy som si povedala, že budem úspešná a budem tvrdo pracovať. Keď sa môj sen stal skutočnosťou, poďakovala som Bohu a naďalej tvrdo pracovala. Milujem to,“ priznala Juhokórejčanka.

Nečaká na smrť

Keď usporiadatelia Miss Universe oznámili, že rušia vekové obmedzenie pre účasť v súťaži, trojnásobná babička ani chvíľu neváhala a prihlásila sa. Hoci jej syn najskôr z jej rozhodnutia nebol nadšený, nakoniec získala podporu celej rodiny. „Chcem ohromiť svet,“ priznala Čoj, ktorá si dala v súťaži jasný cieľ – ukázať, že dáma v jej rokoch nemusí byť zničená žena, ktorá sa o seba už nemá zaujímať a má len čakať na smrť.