Nenazval ju inak ako Miluškou. Michal Kováč s Emíliou prežil 60 rokov, únos ich syna aj boj s chorobou

„Hoci sme všetko zvládli, nebolo to ľahké,“ priznala pred rokmi pre SME prvá dáma Emília Kováčová, ktorá so svojím manželom Michalom Kováčom prežila 60 rokov, až kým 5. októbra 2016 navždy neodišiel. Hĺbku a stálosť ich vzťahu preverili ozajstné starosti a skúšky, ktoré ich nakoniec ešte viac zomkli. Po únose ich syna Michala sa z ich života vytratili bezstarostné dni, no aj v tých najťažších chvíľach si boli najväčšou oporou. Synonymom ich vzťahu by pokojne mohli byť slová ako odvaha a obeta.

Foto: TASR

Pásol kravy, do školy chodil 10 kilometrov

Michal Kováč sa narodil v obci Ľubiša pri Humennom, v kraji, na ktorý nikdy nezabudol. „Človek si uvedomuje, kde vyrastal, čo všetko ho ovplyvňovalo,“ povedal pre Korzár rodák zo Zemplína, kde bol v dennodennom styku s prírodou. Chodil pásť kravy a s kamarátmi sa hrávali za humnami. V dedine vychodil základnú školu, potom meštianku a neskôr obchodnú akadémiu v Humennom.

„Často sme chodievali do školy desať kilometrov pešo,“ spomínal pre Plusku na detstvo s Michalom Kováčom jeho kamarát Jozef Mríz. Kým jeho rodina si nemohla štúdium na vysokej škole dovoliť, Michal Kováč odišiel na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Práve tam spoznal svoju budúcu manželku – Emíliu.

Foto: TASR

Láska z vysokej školy

Zblížili sa vo štvrtom ročníku a ako neskôr Emília Kováčová priznala pre Hospodárske noviny, sprvu išlo o typické požičiavanie skrípt a vyprevádzanie zo školy domov. Vzťah sa vytvoril postupne. Popri štúdiu si privyrábala - doučovala slabších študentov, brigádovala v záhradníctve, aby si zarobila na šaty a topánky. Celú vysokú školu zvládla popri práci, len aby to uľahčila rodičom, ktorí nemali peniaze na rozdávanie.

Ani po sobáši s Michalom Kováčom to nemala jednoduché. Keď čakala pod srdcom prvého syna Juraja, umrela jej mama. Po dvoch rokoch sa narodil syn Michal a ona bola na celú domácnosť sama.