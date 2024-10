Chcel ju spoznať mladší muž, ona ho odmietla. Kristína Turjanová našla šťastie na mieste, kde ho nehľadala

„Chcel by som ťa spoznať," napísal jej na Facebooku sympatický, ale výrazne mladší Martin. Kristína Turjanová reagovala jednoznačne - povedala mu rázne nie. „Ja som slušná, ja nereagujem takto,“ spomína obľúbená herečka, ktorá vtedy ani len netušila, že si píše s budúcim manželom. Sama sa sklamala v láske hneď niekoľkokrát, zrejme aj z dôvodu, že si vyberala kolegov hercov. Tentokrát ju však osud prepojil s niekým z úplne inej sféry a zafungovalo to, aj keď nie hneď. Toto je jej príbeh.

Tanečná aj flauta

Rodáčka z Trenčína, ktorá v auguste oslávila 45 rokov, sa herectvu profesionálne venuje už od pätnástich rokov, keď ešte študovala hudobno-dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Už vtedy však začala účinkovať v Divadle Andreja Bagara v Nitre, Bábkovom divadle v Žiline či v bratislavskom Slovenskom národnom divadle.

Herecké nadanie možno dostala do vienka, keďže už jej babka robila ochotnícke divadlo a dedo zase veľa čítal a zaujímal sa o divadlo a umenie. „Ale nemali sme to doma na dennom poriadku, takže toto ma neovplyvnilo. Skôr ma ovplyvnilo navštevovanie rôznych ľudových škôl umenia v detstve, tanečná, flauta, spev a literárno-dramatický krúžok. Veľmi ma to bavilo, tak som sa rozhodla v tom pokračovať,“ priznala Kristína v rozhovore pre Sme, prečo si napokon vybrala herectvo.

Škola je dôležitá

Jej kroky tak po skončení konzervatória smerovali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave a ako sama tvrdí, škola je pre herca dôležitá. „Konzervatórium je dôležité najmä po technickej stránke, herec sa tam naučí spievať, tancovať, my sme mali rôzne druhy pohybu aj základy spevu, čo je perfektné a ja z toho doteraz veľa ťažím,“ vysvetlila herečka, čo jej stredná škola dala.

Zároveň dodala, že čo sa týka samotnej hereckej práce, človek je ešte mladý, nevyzretý, keď ide na „konzervu" a niektoré psychologické veci a procesy hereckých postáv jednoducho nemôže tak precítiť a zahrať. „Na vysokej škole je už predsa len starší a vyzretejší a aj prístup pedagógov je iný,“ zaspomínala si.

Keby však nebola herečkou, na Slovensku by ju nik neudržal ani párom volov. Vycestovala by okamžite do sveta a tam by sa vraj neštítila vziať akúkoľvek prácu.

Vzťahy s hercami nedopadli dobre

Hoci sa Kristíne na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj pred televíznymi kamerami, vždy darilo a na pracovnom poli bola úspešná, v láske to až také ružové nebolo.