Otec sa pravdu dozvedel až z televízie. Fero Mikloško priznaním spustil lavínu, ktorá mu dovolila dýchať

Keď sa ho spýtali, na čo je vo svojom živote najviac hrdý, po chvíle ticha odpovedal jasne: „Na seba.“ Módny návrhár Fero Mikloško si cestou za úspechom prešiel ťažkými chvíľami, obzvlášť vtedy, keď ako jeden z prvých verejne známych ľudí na Slovensku oznámil, že je gej. Takzvaný coming out urobil v čase, keď to spoločnosť rázne odsudzovala a náznaky tolerancie boli ešte len v zárodkoch. Hoci jeho milovaná mamina to vedela dlho, otec sa to nakoniec dozvedel až z televízie. Svoje rozhodnutie ale Fero nikdy neoľutoval a za svojimi snami si išiel aj napriek tomu, že otec zo svojho jediného syna odmietal mať módneho návrhára.

Prerastený baleťák

Fero sa narodil ako tretie najmladšie dieťa a ako vytúžený syn. „Po dvoch dcérach som veľmi túžila ešte po synovi, a hoci nebol plánovaný, prišťastil sa nám. Opatrovali a rozmaznávali sme ho s mojou mamou a neskôr aj s dcérami ako malého princa. Bol šťastné a veselé dieťa, hovorili sme, že padol cigánom z voza, veľmi rád sa predvádzal,“ spomínala kedysi pre Nový Čas pre ženy Ferova mama Marta, ktorá priznala, že keď čakala syna, prežívala najkrajšie obdobie v živote.

„Bola som vyrovnaná, šťastná a neustále som sa smiala ako zvončeky,“ prezradila. Jej manžel František chcel zo syna športovca a hoci Fero chodil od tenisu až po karate, šport ho vyslovene otravoval. Jeho obrovským snom bolo, že sa raz stane baletným tanečníkom. Keď ale ako osemročný prišiel na prijímacie skúšky do baletného štúdia, nezobrali ho. „Keď má pán majster videl na tom konkurze, tak asi pochopil, že by som tam bol taký prerastený baleťák. To bolo prvé životné sklamanie,“ priznal v relácii Zvedavá Zuza.

Otec to nezniesol

Po odmietnutí začal rozmýšľať nad tým, čo iné by mohol v živote robiť, a tak mu napadlo, že keď nebude tancovať balet, tak bude baletky aspoň obliekať. Keď návrhárstvo sa u nás vtedy študovať nedalo, išiel na SOU umeleckých remesiel, kde sa rozhodol stať umeleckým krajčírom scénických krojov a kostýmov. Jeho otec ale nezniesol predstavu, že z jeho jediného syna bude krajčír a už vôbec nevedel prehltnúť to, že je jeho syn homosexuál.