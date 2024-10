Vyberám si zlých mužov, vravievala Janka Hospodárová. Pravú lásku mala pritom celé roky pred očami

„Žiaľ, nemám veľmi dobrý odhad na mužov a tak si vyberám typy pre mňa pomerne nevhodné. V tomto sa mám ešte čo učiť...“ smiala sa kedysi Janka Hospodárová, keď jej nevyšiel nejaký vzťah. Známa moderátorka dlho nemala šťastie v láske. Vážne vzťahy s argentínskym režisérom aj zosnulým bubeníkom kapely Tublatanka nedopadli podľa predstáv a ani neskôr nevedela nájsť toho pravého. Napriek tomu neprestala veriť, že raz stretne svoju životnú lásku. Po rokoch samoty sa jej to nakoniec podarilo, keď sa zamilovala do Ľuboša, kolegu z práce.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Mala blízko k folklóru

Janka Hospodárová sa síce narodila v hlavnom meste, no vyrastala na východe Slovenska v Michalovciach. V metropole južného Zemplína prežila prvé roky svojho života. Pochádzal odtiaľ totiž jej otec a hoci mama bola z Piešťan, na východ prišla za svojou láskou.

Moderátorka bola v detstve dobré a vzorné dieťa a mala blízko k folklóru. Jej dedko totiž založil súbor Zemplín a ona si dodnes pamätá aj na svoje prvé verejné vystúpenie, hoci vôbec nebolo o folklóre. „Spolu so sestrou sme účinkovali na spoločenskom večierku. Hrali sme štvorručne na klavíri a bol to obrovský pocit zodpovednosti, ktorý bol ale neskôr vyvážený veľkým potleskom. Nikdy som nebola talentovanou klaviristkou, sestra to však zachránila,“ povedala v minulosti pre SME.

Foto: Instagram @ janahospodarova

Na konkurz ju prihlásila mama

Málokto o Janke vie, že ešte skôr, než sa stala jednou z tvárí Televízie Markíza, chcela byť herečkou a dokonca študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. „V istom momente som sa vtedy nevedela rozhodnúť, či chcem robiť jednu vec alebo druhú vec a nebolo možné to skĺbiť,“ vysvetlila moderátorka dilemu, či pracovať v televízii, alebo dokončiť štúdium herectva.

Na konkurz do televízie ju prihlásila mama, ktorá si o ňom prečítala inzerát v novinách. „Pamätám si, že som prišla do Domu kultúry v Dúbravke, kde bolo nespočetné množstvo ľudí, napríklad aj Jožo Pročko,“ zaspomínala si Janka s úsmevom a dodala, že ona absolvovala konkurz na zábavné relácie.

Priznala, že predtým v televízii nikdy nepracovala. „Boli to moje absolútne začiatky, moja absolútna premiéra a spomínam si, že som vysielala na tretí deň vysielania Televízie Markíza,“ prezradila moderátorka. Od tých čias je pravidelnou súčasťou vysielania a v tejto televízii pôsobí dodnes.

Nešťastné lásky