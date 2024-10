Je z toho vonku. Jiřina Bohdalová opustila nemocnicu, teší sa dobrému zdraviu i nálade

Je z toho vonku. Je to len pár dní, čo českú aj slovenskú kultúrnu obec šokovala správa o tom, že ikonu českej kinematografie Jiřinu Bohdalovú museli ratovať lekári. Herečka sa totiž otrávila mäsom a skončila na JIS-ke. Podľa posledných správ, ktoré českému denníku Blesk potvrdil jej ošetrujúci lekár Petr Neužil, však hereckú legendu už prepustili z nemocnice domov a bude chodiť len na ambulantné ošetrenie.

Vypumpovali jej žalúdok

Bohdalová mala minulý utorok po tom, ako zjedla pokazené mäso, veľké zdravotné komplikácie. Tím profesora Petra Neužila, ktorý je jej dvorným lekárom, herečku prijal vo vážnom stave a vysokých horúčkach.

Vypumpovanie žalúdka a nasadenie silných antibiotík však v jej prípade zázračne zabralo a stav českej hereckej legendy sa rýchlo zlepšil. Začala vstávať z lôžka, prechádzala sa po izbe a prijímala návštevy, informoval zakrátko český denník Blesk.

Jiřina Bohdalová mala byť v nemocnici pôvodne do stredy, no zdá sa, že jej stav sa rapídne zlepšil, keďže lekár rozhodol o jej prevoze domov už o dva dni skôr. „Jiřinku sme prepustili do domáceho prostredia. Je vo vynikajúcom stave, v dobrej kondícii a dobrej nálade. Bude k nám dochádzať na ambulantné ošetrenie,“ uviedol Petr Neužil, podľa ktorého by sa Bohdalová mala už v týchto dňoch tešiť dobrému zdraviu i nálade.

Je ako mačka