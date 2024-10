Bozkávanie s Leom? Nebolo to až také dobré. Kate Winslet prehovorila o najromantickejšej scéne z Titanicu

V pozadí počuť ikonickú skladbu My Heart Will Go On od Céline Dion. Jack podáva ruku Rose a hovorí jej, aby zatvorila oči. Pomôže jej postaviť sa na zábradlie lode a poriadne ju chytí. „Veríš mi?“ pýta sa jej, keď ju chytí za ruky a roztiahne ich ako krídla. „Ja lietam, Jack!“ povie Rose v jednej z najromantickejších scén v Titanicu.

Zatiaľ čo fanúšikovia tohto filmu v tomto momente siahajú po vreckovke, Kate Winslet, ktorá si zahrala Rose, má úplné iné pocity. Herečka, ktorá 5. októbra oslávi 49. narodeniny, v rozhovore pre Vanity Fair, počas ktorého jej pustili kultovú scénu, priznala, že natáčanie tejto časti Titanicu nebolo ani zďaleka romantické.

V korzete nemohla dýchať

„Niet divu, že každé mladé dievča na svete chcelo byť vtedy pobozkané Leonardom DiCapriom. Ale nebolo to také dobré, ako sa hovorí,“ prezradila Kate Winslet, ktorej sa pri pozeraní ikonickej scény vynoria spomienky hlavne na to, ako v korzete nemohla poriadne dýchať a ako museli bozkávaciu scénu natáčať niekoľkokrát.

„Natáčať túto scénu bola nočná mora. Leo sa nemohol prestať smiať a museli to znovu točiť asi štyrikrát, pretože režisér James Cameron chcel mať veľmi špecifické svetlo,“ zaspomínala si herečka.

Bozkávacia scéna