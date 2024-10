Pred rokmi ukradli naše srdcia. Spomínate si na tých najväčších fešákov z legendárnych telenoviel?

Telenovely z Latinskej Ameriky či Turecka si získali srdcia mnohých divákov na Slovensku a často to bolo pričinením mužských hrdinov. Kto by si nepamätal príťažlivého Iva di Carla v telenovele Divoký anjel, ktorého stvárnil argentínsky herec Facundo Arana, či Fernanda Josého v telenovele Rosalinda a jeho predstaviteľa, venezuelského herca, modela a speváka Fernanda Carrilla? Pozrite sa s nami, ktorí ďalší muži z telenoviel nedali spávať.

5. Mario Cimarro v Skrytej vášni

Kubánsky herec Mario Cimarro sa do sŕdc najmä ženskej časti publika zapísal ako Juan Reyes v kolumbijskej telenovele Skrytá vášeň. Nie je to však tak dávno, čo u nás na Slovensku dral tanečné topánky v šou Let's Dance. Žije so slovenskou modelkou a misskou Broňou Gregušovou, ktorá pred dvomi rokmi porodila dcérku Brianu.

Počas návštevy Slovenska zavítal Mario aj do redakcie Dobrých novín a v rozhovore nám prezradil viaceré pikošky zo svojho súkromia. Napríklad aj to, či s Broňou plánujú svadbu. „Svadba bude. Mojím snom vždy bolo, aby som si Broňu zobral v Benátkach,“ zamýšľal sa Mario.

4. Facundo Arana v Divokom anjelovi

Blondiak Ivo di Carlo alias herec Facundo Arana nám spríjemňoval popoludnia v rokoch 1998 až 1999 v obľúbenej telenovele Divoký anjel. Päťdesiatdvaročný Argentínčan je v súčasnosti ženatý a vychováva tri ratolesti. Vo voľnom čase hrá na saxofón vo vlastnej hudobnej skupine. A hoci od nakrúcania Divokého anjela prešli roky, popularita argentínskeho herca u nás vôbec neklesá, ba naopak.

Srdečne spomína na slovenských fanúšikov, keď predvlani vo februári navštívil Bratislavu, kde sa objavil ako špeciálny hosť v jednej z epizód zábavnej šou 2 na 1. Tam prekvapil herečku Dominiku Kavaschovú. „Nemal problém odpovedať na otázky a urobiť rozhovory. Išla z neho neskutočne dobrá energia - bol naozaj veľmi vďačný, že v týchto časoch mohol niekoho potešiť len tým, že prišiel. Je to už dávno, čo sa na Slovensku vysielal Divoký anjel, o to viac ho tešil prejavený záujem a radosť,“ dodali pre Plusku zdroje z Markízy.