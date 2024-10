Má tri práce a do každej ide s radosťou. Martin s Downovým syndrómom učí ľudí, ako mať šťastné srdce

Na otázku, aký má život, odpovedá s úsmevom: „Najlepší, najkrajší na celom svete.“ Martin Buzalka je amatérskym hercom a má tri zamestnania, hoci sa narodil s Downovým syndrómom. Napriek tomu, že hendikep do veľkej miery ovplyvňuje jeho život, hovorí, že je najvďačnejší za to, že sa narodil s jedným chromozómom navyše. „Teším sa, že som downík. Každý deň mamine o 21:03 pripomínam, že som sa narodil. Stále jej ďakujem za to, že ma porodila na tento svet,“ hovorí Martin, ktorý svojím životným optimizmom nakazí aj vás.

Do ústavu nikdy

Eva Buzalková vyštudovala špeciálnu pedagogiku a hneď po vysokej škole sa jej narodil Martinko. Bola slobodná mamička a o tom, že sa jej narodilo dieťa s Downovým syndrómom, sa dozvedela hneď po pôrode.

„Keď prišiel na svet, sama primárka prišla za mnou. Povedala mi, že syn má Downov syndróm a hneď sa ma pýtala, či nepotrebujem niečo na upokojenie. Odvetila som, že nie, budeme nejako bojovať,“ hovorila pre Ženský web Eva, ktorá sa s odhodlaním rozhodla čeliť osudu, hoci vopred vedela, že nebude ľahký.

„Prijala som to s tým, že Boh vie, čo robí. Som vďačná za oporu v rodičoch a súrodencoch, ktorí Martinka prijali bez výhrad,“ prezradila pre web Komisára pre zdravotne postihnutých statočná mama, ktorá svojho syna nikdy neplánovala dať do ústavu. „Ani som o tom neuvažovala. Musím ale povedať, že som vždy mala veľkú podporu rodiny,“ vysvetlila Eva, ktorá mala šťastie na dobrých ľudí a aj vďaka nim sa Martin dostal do špeciálnej triedy v bežnej škôlke, kde sa stretával aj so zdravými deťmi.

Do práce chodí s radosťou

S prvým veľkým problémom sa stretli až v momente, keď mal Martin nastúpiť do školy. Nechceli ho zobrať do spádovej školy v Nitre a nevzali ho ani do špeciálnej školy. Pani Eva sa ale nedala a nakoniec sa jej podarilo vybaviť miesto v dedinke 20 kilometrov od Nitry, kde syna vozila celých deväť rokov. „Stálo to za to,“ povedala hrdá mama. Synovi umožnila aj to, aby išiel na strednú školu do Bratislavy, kde býval na internáte.