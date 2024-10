Ľudia jej zakazovali plakať i nadávať, komplikovalo jej to život. Pipi Dlhú Pančuchu by ste dnes nespoznali

Dnes by ste ju na ulici nespoznali.

Žila sama, mala toľko sily, že udvihla aj koňa a svojimi rebéliami uchvátila deti po celom svete. Príbehy copatej Pipi Dlhej Pančuchy dnes už pozná snáď každý. Stvárnenie tejto role však pre Inger Nilsson nebolo len prechádzkou ružovou záhradou, postava ryšavej výmyselníčky jej totiž do života vniesla aj niekoľko problémov.

Bola úplne iná

Inger odmalička túžila byť herečkou a keď v televízii zbadala upútavku na konkurz, zmenil sa jej život. V tom čase vo Švédsku vysielal jediný kanál, ten mal vysokú sledovanosť a keď na ňom ohlásili nábor detských hercov, reakcie na seba nenechali dlho čakať.

„Otec sa ma spýtal, či by som to chcela robiť. Povedala som mu, že samozrejme áno, on im poslal moju fotku, prebehlo veľa konkurzov a potom si ma vybrali,“ opísala pre RingSide Report herečka, ktorá mala v čase natáčania známej rozprávky len osem rokov. Pipi, najsilnejšie dievča na svete, bolo však úplným opakom malej Inger, ktorá bola v skutočnosti veľmi hanblivá.

Nechceme, aby Pipi plakala

Ani to však tvorcom filmu nezabránilo v tom, aby si ju vybrali spomedzi tisícov iných uchádzačov. Na kastingu si podľa nej uvedomili, že má talent a vie sa ľahko vžiť do toho, čo od nej žiadajú. S postavou ryšavej rebelky si ju však ľudia spájajú až dodnes a tento fakt Igner skomplikoval aj jej ďalšiu hereckú kariéru.