Expert na vzťahy: Ľudia si myslia, že po svadbe prestanú mať sex. Štyri mýty ničia aj zdravé manželstvá

Kým psychológ John Gottman spoznal svoju terajšiu manželku psychologičku Julie, s ktorou je takmer 40 rokov, dvakrát sa rozviedol. Gottmanovci počas svojej praxe skúmali tisícky párov, podľa ktorých zistili, ktoré chyby vo vzťahoch vedú k istému rozvodu a ktoré páry ešte majú šancu na záchranu. Mnohé dvojice podľa nich vstupujú do manželstva s chybnými predstavami a konkrétne štyri mýty podľa Gottmanovcov zbytočne ničia nepočetné množstvo zdravých vzťahov. „Tieto mýty sú nielen nepravdivé, ale aj potenciálne deštruktívne,“ vysvetlili uznávaní psychológovia.

Mýtus č. 4: Menej hádok zachráni vzťah

Podľa Johna Gottmana menej hádok nedokáže manželstvo zachrániť, práve naopak. Oveľa dôležitejšie je podľa neho to, aby sa páry naučili hádať správne a pre „rečníka“ aj „poslucháča“ ma štyri užitočné rady.

Rečník By nemal partnera obviňovať a nemal by používať vetu „ty“.

By mal hovoriť o svojich pocitoch.

By mal používať iba výroky „ja“ o konkrétnych situáciách.

By mal pomenovať, čo potrebuje. V každej sťažnosti je nejaká túžba.

Poslucháč By mal odložiť na chvíľu svoju vlastnú agendu a mal by si vypočuť perspektívu rečníka.

By mal počuť rečníkove emócie. Mal by ich cítiť aj vedieť pomenovať.

By mal validovať pocity rečníka vetou napr. „už mi dáva zmysel, že si sa tak cítil/a a mal/a tieto potreby, pretože...“

By mal klásť otázky. Bonusová rada – Ak sa počas hádky cítite zahltení, dajte si krátku prestávku.

Mýtus č. 3: Vzťahy ničia osobné nedostatky

Každý si so sebou nesieme batoh neistôt, nedostatkov a starých rán, no podľa Gottmana tieto „trvalé zraniteľnosti“ nie sú príčinou rozvodov. Manželstva podľa neho končia preto, či sa rozhodneme s týmito nedokonalosťami partnera vžiť alebo nie. Ak nimi začneme pohŕdať, vedie to nevyhnutne k ďalším konfliktom a nie k zmiereniu.

Foto: Freepik

„Každý, kto sa ocitne v dysfunkčnom vzťahu, sa buď pokúsi urobiť zo svojej spriaznenej duše dokonalú osobu tým, že ju zmení alebo sa pokúsi zmeniť seba, aby bol „dokonalým“ partnerom. Pravdou ale je, že nemôžete prinútiť človeka, aby sa zmenil a druhou pravdou je, že každý človek je nedokonalý. Musíte milovať nedokonalú osobu, ktorú dokážete tolerovať – alebo dokonca oceniť,“ vysvetlil Gottman s tým, že ak sa človek rozhodne milovať, mal by si uvedomiť, že sa rozhodne milovať aj súbor problémov, ktoré má daný partner. „Neexistujú žiadni bezproblémoví kandidáti. Problémy sú súčasťou každého vzťahu a budete mať nejaké bez ohľadu na to, koho milujete,“ dodal.