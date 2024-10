Veľká hríbová MAPA: Pozrite sa, kde sa oplatí vyraziť s košíkom tak, aby ste ho naplnili až po okraj

V rukách držia plné košíky a z lesov vychádzajú s úsmevom na tvári. Slovenskí hubári sa na sociálnych sieťach začínajú chváliť tohtoročnými úlovkami a aj keď bohaté dažde, ktoré v posledných dňoch potrápili našu krajinu, netešili všetkých, hubári vedeli, že toto počasie je pre nich ideálne. Radosť si môžete urobiť na celom území Slovenska.

Nový trend

„Október sa postupne stáva z hľadiska počasia vhodného pre rast húb v jeseni lepší mesiac než september, a práve to je pre hubárov do budúcna veľmi dôležitá informácia,“ prezrádza pre TV Noviny Vladimír Kunca z Fakulty ekológie a environmentalistiky na Katedre aplikovanej ekológie Technickej univerzity vo Zvolene s dodatkom, že po mesiacoch útlmu sa s týmito plodmi doslova roztrhlo vrece.

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ján Krošlák

Huby podľa neho dokázali prežiť aj v náročných podmienok bez dažďa. „Na pôde sa stále objavujú malé plodnice, takže verím, že táto hubárska žatva potrvá ešte minimálne týždeň. Nateraz to vyzerá tak, že je pred nami je aj slnečné počasie. To by mohlo nahrávať ďalšej vlne jesenných húb,“ pokračuje optimisticky.

Na svoje si tak prídu milovníci bedlí, kozákov, masliakov, hríbov smrekových, ale aj ďalších druhov „dubákov“ - či už hríbov dubových, bronzových a sosnových. „V súčasnosti sa dá na celom území nájsť rôznorodá zmes rôznych druhov jedlých húb,“ dodáva Kunca. V podhorských a horských oblastiach nemusíte hľadať ani vyslovene v lese, stačia aj zárasty.

Hubová mapa Slovenska