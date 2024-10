Nechceš niečo exkluzívnejšie ako mňa? pýta sa jej. Jakub Prachař je šťastný s mladou Sarou, ktorej nič netají

Niekedy máte pri výbere životnej partnerky smolu. Svoje o tom vie známy porotca z československého Talentu a herec Jakub Prachař, ktorý si za svoju manželku zvolil Agátu Hanychovú. Prelietavá krásavica nezostala svojej povesti nič dlžná a ich láska aj vzťah skončili po tom, ako sa prevalili informácie o jej mileneckých aférkach. Jakub sa dokázal z tohto životného fiaska otriasť a postupne si opäť vybudoval svoj život. Pochvaľuje si prácu na Slovensku, kde ho toľko ľudí nepozná a kde sa môže uvoľniť. Účinkuje napríklad v relácii Inkognito. Svoje pôsobenie v bratskej krajine s úsmevom prirovnáva k dedinskému futbalu. „Človek môže len prekvapiť," vysvetľoval pre týždenník Život.

Napokon si ho našlo šťastie aj v súkromí. Láska ku výrazne mladšej Sare sa zrodila na pľaci, kde stvárňujú nesúrodú detektívnu dvojicu. „Nerozumiem tomu dodnes, na čo som ju zbalil. A veľakrát som sa jej pýtal, či by nechcela zažiť niečo exkluzívnejšie. Veľakrát som sa jej opýtal, ale ona hovorila, že ma miluje. Mňa to dojíma,“ priznával v talk šou 7 pádů Honzy Dědka. Prečítajte si príbeh herca, ktorý vie, že ak je vo vzťahu pokoj, vyrábate si tak problém.

Foto: TASR - Pavol Zachar

V šľapajach rodičov

Jakub Prachař sa narodil 30. augusta 1983 v Prahe a pochádza z umeleckej rodiny. Obaja rodičia sú totiž herci, mama je známa česká herečka Dana Batulková a otec herec David Prachař. A tak niet divu, že už ako trinásťročný začal účinkovať v Divadle Komedie.

Po maturite na gymnáziu sa potom vybral študovať na katedru alternatívneho a bábkového divadla na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení, ktorú však pre pracovnú vyťaženosť po druhom ročníku a dvoch absolventských predstavení prerušil, píše portál Wikipedia. „Keď som bol na gymnáziu, ešte som nevedel, čo budem robiť. Predtým som už však hral v divadle, tak som skúsil ísť na DAMU, kde ma vzali. Keby to nevyšlo, asi by som to už nechcel robiť znova, nemám rád, keď musím stáť pred nejakou komisiou a niečo dokazovať. Som rád, ako som sa rozhodol, a dnes si neviem predstaviť, že by to malo byť ináč,“ zaspomínal si ešte kedysi v rozhovore pre týždenník Šarm. Omnoho viac ako divadlo ho však oslovila hudba a neskôr sa stal členom skupiny Nightwork, v ktorej pôsobí ako gitarista a doprovodný spevák.

Foto: Wikimedia Commons, Luděk Kovář - ludek@kovar.biz

Ako keď hráte dedinský futbal

Televízni diváci na Slovensku si ho však spájajú najmä s účinkovaním v zábavnej šou Česko Slovensko má talent, ktorú najprv prvé roky moderoval a od piatej série v nej hodnotí súťažiacich ako porotca. Najnovšie bude tiež jedným z hádačov v relácii Inkognito.

„Točí sa mi výborne. Je veľká výhoda, že ma tu ľudia nepoznajú, a tak nemajú veľké očakávania. Som uvoľnený, o nič nejde. Môžem to prirovnať k tomu, ako keď ide človek hrať na dedinský futbal. Môže len prekvapiť,“ povedal Jakub pre týždenník Život.

Ani v skutočnosti, ani vo virtuálnom svete

Po pracovnej stránke sa tak Jakub Prachař sťažovať nemôže, keďže roboty má dosť. Natáča, hrá, moderuje, porotcuje. V kariére sa mu darí a zdá sa, že po viacerých nevydarených vzťahoch a stroskotanom manželstve so škandalóznou modelkou Agátou Hanychovou našiel konečne svoje šťastie.