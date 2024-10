Z obyčajného jedla spravil delikatesu. Rezeň podľa Karla Gotta je lahodny vďaka jednoduchému triku

Darilo sa mu to vďaka jednoduchému triku s maslom.

Bol gurmán, rád si vychutnal dobré jedlo a nikdy nepohrdol ani sladkým dezertom. Mnohonásobný zlatý slávik Karel Gott okrem tradičných českých jedál obľuboval aj zahraničnú kuchyňu, najmä tú ázijskú. „Jeme veľa ryže, morské plody, skrátka rôzne ázijské špeciality. Naučili nás ich naše filipínske gazdiné, pani Irene a Azel,“ prezradila spevácka legenda magazínu Aha.

Ani počas svojich zahraničných ciest nemal problém vybrať si z jedálneho lístka to najlepšie. V Nemecku navštevoval podnik, v ktorom sa ešte o polnoci podávali hosťom polievky a v susednom Rakúsku mu ulahodila asi najznámejšia špecialita - viedenský rezeň.

Doma pri jeho príprave volil tradičný postup, no zemiakový šalát mu ako príloha nestačil. K rezňu z teľacích stehien si najradšej dal zemiakovú kašu so smotanou a na to, aby bol rezeň naozaj lahodný, používal jednoduchý trik s maslom.

Viedenský rezeň podľa Karla Gotta