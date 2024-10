Ak má váš muž týchto deväť vlastností, vyhrali ste. Podľa vedcov ste stretli pravého partnera do života

Neoslavuje vaše úspechy? Podľa vedcov to nie je dobré znamenie.

Pri hľadaní partnera ľudia časom zistia, že niektoré vlastnosti majú na vzájomne súžitie iba malý vplyv, zatiaľ čo iné ovplyvňujú vzťah zásadným spôsobom. Aké charakteristiky hľadať u mužov, aby vzťah vydržal? Vedci z rôznych krajín sveta popísali niekoľko zásadných vlastností, vďaka ktorým dokáže byť muž vynikajúcim partnerom pre život.

Foto: Freepik

9. Je múdry

Štúdia z Hanken School of Economics vo Fínsku naznačuje, že čím je partner múdrejší, tým je menej pravdepodobné, že bude neverný. Na vzorke 200-tisíc fínskych mužov vo veku od 18 do 45 rokov zistili, že inteligencia a spokojnosť v manželstve spolu skutočne súvisia. Inteligentní muži podľa výskumu majú väčšiu pravdepodobnosť oženiť sa a vytrvať v manželstve.

8. Dokáže vás rozosmiať

Nájsť niekoho, s kým sa môžete vždy zasmiať, je aj podľa vedcov kľúčové. Dôkazom je štúdia, v ktorej zistili, že ženy na zoznamovacích aplikáciách častejšie zaškrtávajú políčko so zmyslom pre humor ako políčko s atraktívnym vzhľadom. Hoci je zmysel pre humor subjektívny, expert na komunikačné štúdiá Jeffrey Hall prišiel s výsledkom, že spokojnosť vo vzťahu úzko súvisí s tým, aký humor si páry vytvárajú spoločne.

„Ak zdieľate spoločný zmysel pre humor, utvrdí vás to a utvrdí sa aj váš vzťah prostredníctvom smiechu,“ vysvetlil s dodatkom, že človek nemusí byť stand-up komikom, stačí sa zasmiať aj nad obyčajnými vecami v každodennom živote - ale to najdôležitejšie je, aby to robili partneri spolu.

Foto: Freepik

7. Aktívne podporuje vašu kariéru

Mnoho mužov je ešte aj dnes presvedčených, že miesto ženy je najmä v domácnosti. Počet žien, ktoré ale nechcú byť len ženami v domácnosti, ale aj úspešnými profesionálkami vo svojom odbore, stále rastie a aj podľa vedcov je rodová rovnosť v manželstve veľmi dôležitá. Jeden z výskumov dokázal, že pracujúce ženy, ktoré podporujú ich manželia, sú šťastnejšie a majú menšiu pravdepodobnosť rozvodu.