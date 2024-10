Zbožňovali ju, sledovali aj urážali. Brigitte Bardot sa pokúsila zabiť, zmysel života našla na nečakanom mieste

„Bol to život snov, ale bola to tiež pekná otrava.“ Takto zhodnotila svoje pôsobenie vo svete filmu zrejme najobdivovanejšia európska herečka histórie, keď sa rozhodla navždy odísť zo svetiel reflektorov. Mala vtedy len 39 rokov. Brigitte Bardot prezývali „božská" a boli do nej zamilovaní muži po celom svete, aj vo vtedajšom Československu.

Status celosvetového sexsymbolu získala ešte v roku 1956 vďaka filmu s príznačným titulom A Boh stvoril ženu. Prešli desaťročia a svet na ňu stále nezabudol. Charizmatická herečka, ktorá sa neskôr našla v úplne iných sférach, oslávila nedávno krásnych 90 rokov a ešte stále je aktívna. Svoju nehynúcu slávu využíva, aj cez sociálne siete, na propagáciu kampaní za práva zvierat a nedávno jej meno rezonovalo v súvislosti s úmrtím Alaina Delona. Toto je jej príbeh.

Ikonický výzor

Brigitte Anne-Marie Bardot sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži do dobre situovanej rodiny. Navštevovala baletné konzervatórium a chcela sa stať profesionálnou baletkou. Problémom bola jej výška, ktorá jej však spoločne s pôvabnou tvárou otvorila dvere do sveta modelingu.

Už v pätnástich sa tak objavila na titulných stránkach popredných módnych magazínov. V tom čase sa mladá kráska zoznámila s asistentom réžie, neskôr slávnym režisérom Rogerom Vadimom, ktorý sa rozhodol, že z nej spraví hviezdu strieborného plátna. Práve on ju priviedol k režisérovi Marcovi Allegretovi a ten atraktívnu Francúzku obsadil do komédie Le Trou normand. No keď sa vo filme A Boh stvoril ženu objavila s výrazne nalíčenými očami, ktoré kontrastovali s dlhými blond vlasmi, svet bol zrazu na nohách. Bol to ikonický výzor novej filmovej hviezdy, kopírovaný počas celých šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Zbožňovaná aj urážaná

Dcéra bohatých, prísnych a starostlivých rodičov si však ťažko zvykala na život ostro sledovaného idolu. Jej osobná dráma vyústila do pokusu o samovraždu na 26. narodeniny v roku 1960. „Roger Vadim sa preslávil na celom svete ako režisér a ja ako herečka, ale druhá strana mince bola hrozná. Môj život bol úplne obrátený hore nohami. Bola som sledovaná, špehovaná, zbožňovaná a aj urážaná. Môj súkromný život sa stal verejným. Cez noc som sa ocitla uväznená,“ posťažovala sa s odstupom času herečka.

Vadim bol totiž jej manželom, nie však jediným, ktorého za svoj život mala. Vydala sa ešte trikrát, naposledy v roku 1992 za francúzskeho politika Bernarda d'Ormalea, s ktorým dodnes žije.