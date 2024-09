Deti naňho pľuli, lebo bol Slovák. Moderátor Páli vám to našiel pravú lásku vďaka haluškám a kapustnici

„Dostával som strašné správy, že či na Slovensku nemáme dosť dobrých moderátorov, že som retard, že neviem po slovensky, že čo tam vôbec robím,“ spomína po rokoch Thomas Kamenar, bývalý moderátor niekdajšej jojkárskej vedomostnej relácie Páli vám to. Keď sa zjavil na televíznych obrazovkách, nad jeho nedokonalou slovenčinou zalamovali rukami mnohí. Málokto vedel, že hoci je Thomas rodeným Bystričanom, ešte ako malý chlapec emigroval s rodičmi do zahraničia, kde ako cudzinci prežili ťažké časy. Na Slovensko ale nikdy nezanevrel a aj jeho osudovou partnerkou sa nakoniec stala Slovenka Petra. S humorom spomína na to, ako ich dali dokopy bryndzové halušky a kapustnica.

Deti naňho pľuli

Narodil sa v Banskej Bystrici, no na Slovensku prežil iba prvé tri roky svojho života. „Mám v hlave také obrazy, ako brat dostal zlatú rybku a keď sme čakali na autobus, tak mu v tej zime zamrzla. Potom si ešte pamätám na nejakú Zuzku, ktorá bola moja kamarátka,“ prezradil pre vidaduTV Thomas Kamenar, ktorého rodičia sa v roku 1982 rozhodli emigrovať do zahraničia bez toho, aby to niekto vedel. Išli na dovolenku do Rakúska s vedomím, že sa už nevrátia.

„Na začiatku sme to mali veľmi ťažké. Ľudia nás nemali radi, lebo sme boli Slováci a niektorí Rakúšania voči nám neboli až takí liberálni,“ hovoril kedysi pre Nový Čas Thomas. Jeho otec bol síce diplomovaný inžinier ekonómie, no v Rakúsku predával noviny a pracoval v záhradke učiteľky jeho syna. „Bolo to tvrdé,“ priznal Thomas, ktorý to sám v cudzom kolektíve nemal jednoduché. Spolu s bratom Maxom ich ponižovali, že neboli Rakúšania, ale emigranti.

„Deti vedia byť hrozné. Sú totiž úprimné a keď sa im niečo nepáči, dokážu to povedať na rovinu. Stávalo sa aj také, že nás niekto opľul a povedal, vy Slováci,“ vracal sa k nepríjemným spomienkam. Thomas mal problémy aj s učiteľmi v škole a nakoniec neurobil ani maturitu. Život mu zmenila jeho vtedajšia partnerka, ktorá bola herečkou a moderátorkou v rádiu, kam ho jedného dňa náhodou zobrala.

So Slovenskom nerátal

„A ty vieš rozprávať?“ spýtal sa Thomasa jeden zo zamestnancov rádia, ktorý práve potreboval nahrať reklamu mužským hlasom. „Zarobil som si 800 šilingov za to, že som tam päť minút hovoril niečo do mikrofónu. Vtedy som si povedal, že toto chcem ako prácu,“ spomínal na časy, keď sa ako 19-ročný stal moderátorom v rádiu a nakoniec sa dostal medzi rakúsku rádiovú špičku. „Nikdy som nerátal s tým, že budem pracovať na Slovensku,“ priznal Thomas, ktorý sa nakoniec predsa len stal tvárou televízie JOJ. Keď začal moderovať legendárnu reláciu Páli vám to?, ľudia zalamovali rukami, že moderátor s takou slovenčinou tu ešte nebol.