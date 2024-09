Keby to bolo vo filme, neuveríme tomu. Tento muž si sám odrodil dcéru Amálku a predtým aj ďalšie dieťa

„Keby to bolo vo filme, tak tomu asi neuveríme,“ zamýšľajú sa záchranári z Juhočeského kraja, ktorých kolega sa postaral o poriadny unikát. Keď totiž Honza so svojimi kolegami vyrážal k predčasnému pôrodu, ukázalo sa, že pomoc potrebuje jeho partnerka a záchranár si tak o pár minút ešte v sanitke priviedol na svet dcérku Amálku. Nebolo to však prvýkrát.

„Náš kolega Honza bol práve v službe, keď sa jeho dcéra Amálka rozhodla prísť na svet. Ponáhľala sa tak veľmi, že pôrod prebehol ešte v sanitke cestou do nemocnice,“ opísali záchranári na sociálnej sieti službu, na ktorú len tak nezabudnú.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ZdravotnickazachrannasluzbaJihoceskehokraje/posts/pfbid0V6CFe9tJzkKt37yyddcV3cRMZCjnHCfK9sF4nDuihehj1LKJCW43YHNJTV9eDowZl

Kuriózne totiž bolo to, že Honza túto situáciu už dôverne pozná. „Počas svojej služby takto pomohol na svet svojim dvom z troch detí, ktoré sa zrejme rozhodli otestovať otcove pôrodnícke zručnosti,“ doplnili záchranári a pogratulovali kolegovi k narodeniu zdravého dievčatka.