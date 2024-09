Myslela si, že hľadá princa, no potrebovala princeznú. Rebel Wilson si zobrala lásku svojho života

„Myslela som si, že hľadám princa z rozprávky, ale možno som len celý život potrebovala princeznú,“ napísala austrálska herečka Rebel Wilson v júni 2022, keď svetu oznámila, že tvorí pár s módnou návrhárkou Ramonou Agrumovou, s ktorou sa o pár mesiacov neskôr zasnúbila. „Rebel je nadšená, že bude mať svadbu s láskou jej života. Bude to úžasné a veľmi romantické. Je veľmi zaľúbená a nevie sa dočkať,“ prezradil blízky priateľ herečky, ktorá sa po dvoch rokoch vzťahu teraz postavila pred oltár. Zatiaľ čo Rebel Wilson je šťastná, že jej konzervatívna rodina prijala Ramonu do rodiny, módna návrhárka to má doma zložitejšie.

Film jej otvoril oči

V podcaste „U Up?“ v minulosti Rebel priznala, že s jej partnerkou ju dal dohromady ich spoločný kamarát. Predtým, než sa prvýkrát stretli, si celé týždne telefonovali a spoznávali sa. „Bolo to trochu ako zo starej školy, veľmi romantické,“ povedala herečka a prezradila, že až pri Ramone zažila, čo je to zdravý vzťah.

„Hoci mám so všetkými svojimi bývalými dobré vzťahy, boli chvíle, keď som sa zmierila s tým, čo mi nedávali,“ vysvetľovala herečka, ktorá ako 42-ročná zistila, že ju priťahujú ženy. Oči jej otvorilo natáčanie filmu The Almond and the Seahorse, počas ktorého sa bozkávala s inou herečkou.

Zlato, budem mať dieťa

„Až vtedy, keď som bozkávala ženu, som začala brať ako možnosť to, že by som mohla byť lesba,“ povedala otvorene. „Keby som nezažila to s Charlotte, ani neviem, či by som si kedy našla partnerku a lásku. Až tento zážitok mi tú možnosť predstavil a ja som zaňho veľmi vďačná. Úplne mi to zmenilo život,“ dodala Rebel Wilson, ktorá v roku 2022 svojich fanúšikov šokovala nielen správou o vzťahu s módnou návrhárkou Ramonou. Už o pár mesiacov prekvapila všetkých tým, že sa jej vďaka náhradnej matke narodila prvá dcérka. Herečka spoznala svoju partnerku práve v čase, keď už vedela, že o pár mesiacov bude mamou.

„Povedala som: Zlato, neviem ako ti to povedať, ale budem mať dieťa niekedy okolo novembra. Ramona sa na mňa pozrela a povedala: Dobre, milujem ťa a ak budeš mať dieťa, budem ho milovať úplne rovnako,“ uviedla Rebel, ktorá sa teraz dočkala ďalšej radostnej udalosti. S partnerkou sa po dvoch rokoch vzťahu postavili pred oltár, hoci nemajú podporu od celej rodiny.