Tatranské štíty zdoláva v kroji. Ľubka púta na horách pozornosť, túži do nich priniesť viac ženskosti

Zamilovala sa do turistiky, a tak minulý rok prešla všetky dostupné tatranské štíty. Ľubka Cicoňová však na potulkách slovenskou prírodou priťahuje pohľady zvedavých turistov. Do hôr totiž vyráža v nezvyčajnom oblečení - kroji. „Je to pekné aj na pohľad a mnoho ľudí ma zastavuje po ceste s pochvalou, ako to do tohto prostredia zapadá a ladí,“ prezrádza v rozhovore pre portál Cez hory 41-ročná turistka, ktorá by do hôr rada vrátila viac ženskosti.

Odľahčený kroj

„Musím podotknúť, že sukňa a blúzka, ktoré mám, nie sú tradičný kroj,“ vysvetľuje v úvode nadšená turistka z obce Fričovce pri Prešove a dodala, že z praktických dôvodov ide o ľahšiu verziu odevu s folkovými prvkami z obyčajnej bavlny, na sukni s modrotlačou.

„Tradičný kroj je oveľa zložitejší, obsahuje minimálne aj spodnicu a vrchnú zásterku, a je to viac zdobené. V tomto by sa mi už ťažšie kráčalo na turistike,“ opisuje. Myšlienka vyjsť na všetky dostupné štíty vo Vysokých Tatrách v ženskom odeve jej pritom skrsla úplne prirodzene.

Šťastie na Gerlachu

„Som podporovateľka ženskejšieho oblečenia na ženách, takmer celoročne nosím šaty a sukne v práci aj doma, tak prečo nie aj na turistike. Celkovo mi chýba viac ženskosti v horách,“ vysvetľuje Ľubka, ktorá v minulosti tatranské štíty zdolávala oblečená ako každý iný turista.