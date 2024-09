Matejove srdce zachránili unikátnym spôsobom. Košickí lekári si na konto pripísali svetové prvenstvo

Napriek neradostným správam z nášho zdravotníctva sa naši špecialisti môžu pochváliť úspechmi, ktoré im závidia aj v zahraničí. Lekári z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach ako prví na svete pacientovi s vrodenou srdcovou chybou počas operácie vymodelovali chlopňu z jeho vlastného srdcového tkaniva. Hovoria, že unikátny zákrok má veľkú budúcnosť.

Novú chlopňu vyrobili priamo na sále

Ako informoval portál noviny.sk, operáciu vykonali na 35-ročnom Matejovi, ktorý má poškodenú chlopňu v srdcovej aorte. O tom, že má vrodenú poruchu srdca, sa pritom dozvedel len pred pár týždňami. „Prvýkrát, keď som sa stretol s pánom prednostom Kolesárom, mi navrhol, že to budeme vedieť takto zoperovať. Pre mňa ten najväčší faktor, toho rozhodnutia bolo, že nemusím užívať žiadne lieky do konca života,“ vysvetlil Matej.

Pri klasickej Rossovej operácii by špecialisti vyoperovali dobrú chlopňu z pľúcnej tepny a použili by ju ako náhradu za poškodenú chlopňu srdcovej aorty. Odobratú chlopňu z pľúcnej tepny by nahradili umelou alebo chlopňou od mŕtveho darcu. Pri Matejovi však nič také neurobili.

Svetový unikát

Novú chlopňu mu priamo na sále vyrobil jeden z najuznávanejších kardiochirurgov z Česka, pričom použil srdcové tkanivo z Matejovho srdca. Odstránenie poškodenej chlopne, voperovanie pľúcnej chlopne do aorty a prišitie tej novej mal už pod palcom slovenský kardiochirurg Adrián Kolesár.