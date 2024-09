Nerozumela, prečo sa do nej navážajú práve ženy. Zore Czoborovej pomohol v najťažších chvíľach jej Peter

Nie je to tak dávno, čo vyšla s kožou na trh a na svojom Instagrame zverejnila príspevok o svojom boji s neplodnosťou, čím si u žien, ale i u párov, ktoré sa o dieťa pokúšajú a nedarí sa im to, získala veľký rešpekt.

Zora si svojim príspevkom o boji s neplodnosťou získala u mnohých rešpekt. Foto: Instagram @zoraczoborova

Pri takom obrovskom sklamaní ako je zistenie, že nemôžete mať dieťa, je podľa Zory Czoborovej veľmi dôležité najmä jedno – mať pri sebe dobrého a stabilného partnera. O tom, ako sa so svojím osudom vyrovnávala a aké slová jej povedal jej Peter, keď sa rozhodla detí vo svojom živote vzdať, porozprávala tentoraz v relácii Dobré správy zo života portálu Život.

Prečo sa ženy navážajú do ženy

Keď prišiel nedávno na jej adresu hejt, že nemá deti, tak môže venovať čas len sebe a má priestor na cvičenie, šminky a podobné hlúposti, Zoru to úprimne zarazilo. „Pripadalo mi to také zvláštne, lebo tá téma bola medzi ľuďmi taká rozšírená. Nerozumela som tomu, prečo sa ženy takýmto spôsobom navážajú práve do ženy,“ vyznala sa fitnesska. „Ja som vo svojom fitness svete zvyknutá žiť so ženami, ktoré sú úžasné, prajné, priateľské a navzájom sa podporujú, takže som potom dala krátky post, v ktorom som načrtla túto tému a nechala som to, nech to samo žije,“ hovorí o svojej motivácii k napísaniu nedávneho silného príspevku.

A zdá sa, že urobila dobre. Sama totiž v prvej chvíli nečakala to množstvo pozitívnych odoziev, ktoré zakrátko dostala. „Neskutočné množstvo žien a partnerov mi písalo či už verejné alebo aj súkromné správy. Prišlo mi toľko príbehov o tom, ako si prechádzajú týmto obdobím, ako to zvládajú alebo aj nezvládajú, čo sa stane s ich životom, aké kotrmelce prídu a aký neskutočný tlak na nich verejnosť a okolie vytvára,“ uviedla Zora pre Život. „Boli aj správy, pri ktorých som si poplakala, boli aj také, že mi psychicky naložili, ale ja sa snažím, keď mi už niekto takto otvorí svoju dušu a vyplače sa mi, nadýchnuť a nejakú spätnú väzbu tomu človeku dať,“ dodáva Zora s tým, že práve toto považuje za svoje životné poslanie.

„Chcem podporovať ľudí, motivovať ich, aby mali chuť žiť a v mojom prípade aj aby žili zdravšie, aby sa o seba starali a boli pozitívne naladení. Ja som veľmi pozitívny človek a obrovský motivátor – viem to – a nielen v cvičení, ale aj v bežnom živote. Robí mi dobre, keď vidím, že niekomu pomôžem a cítim, že ten človek je za to vďačný,“ vyznáva sa tmavovláska, ktorej v najťažších chvíľach pomohol práve jej Peter.