Túži po tom, aby spoznali jeho detstvo. Adam Ďurica deťom ukazuje, čo robil a kadiaľ sa ako malý túlal

Deťom ukázal, čo robieval ako malý. Adam Ďurica chodieva z času na čas s deťmi k jeho mame na dedinu, aby si vnúčatá mohli užiť aj starých rodičov a zažili pravý dedinský život. A keď už sú tam, neváha a ukazuje im, čo robil a kadiaľ sa ako malý túlal.

„Ide mi o to, aby hocičo z toho, čo som zažil, zažili aj oni, lebo mám pocit, že to bolo to najlepšie a správne. Mám asi tendenciu porovnávať svoje detstvo s tým ich,“ priznal spevák a hudobník pre Nový Čas. Tým, že sa s manželkou odsťahoval do mesta, dedina mu podľa vlastných slov aj trošku chýba. Keď má teda možnosť stráviť na nej s deťmi nejaký čas, vždy si to poriadne užije a deťom sa snaží ukázať čo najviac zo svojho sveta. „Chcem im poukazovať moje miesta, na ktoré som chodil ako chlapec, kde som sa bicykloval, kúpal sa, hral…,“ vymenúva Adam.

„Možno to pre deti ešte nie je dôležité, ale pre mňa áno. Potom sa ma už pýtajú, či som to a to naozaj na tých miestach robil. Dáme sme si spolu mirabelky a moruše rovno zo stromov. Aspoň takto trošku z toho môjho detstva ochutnajú a myslím si, že sa im to celkom páči,“ konštatuje napokon.

Veľká rodina bol osud

S manželkou Kristínou majú celkom slušne rozrastenú rodinu. Spolu sú totiž piati. „Na dnešné pomery je to možno o jedno dieťa väčšia rodina, než je štandard,“ usudzuje Ďurica. Ako však dodáva, bol to podľa neho osud. Jeho milovaná je totiž z poriadne veľkej rodiny.