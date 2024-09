Muži nie sú pre mňa ‚blé’, ale vzťah neplánujem. Celeste Buckingham za láskou neplače, no ani ju neodmieta

Od pandémie žije s rodičmi na Madeire a zdá sa, že sa má dnes už výborne. Celeste Buckingham sa na ostrov presťahovala pred štyrmi rokmi, pretože sa necítila psychicky najlepšie. Dnes vie, že to bola dobrá voľba a je spokojná – dokonca i relatívne dlho bez partnera po jej boku. Nepopiera však, že ak by prišiel ten pravý, vzťah by si určite dokázala predstaviť.

Foto: Instagram @celbuckingham

Celeste dlhé roky tajila, čo ju trápi – trpí totiž syndrómom polycystických ovárií, čo je diagnóza, pri ktorej hrozí aj neplodnosť. Zdá sa však, že pobyt na ostrove jej prospieva. „Momentálne sa mám veľmi dobre. Liečim sa, mám teraz dobrý režim – životný aj zdravotný. Som spokojná a šťastná a najmä zdravá,“ prezradila v rozhovore pre Báječnú ženu.

Na lásku sa nesústredí

Aj keď niekoľkými vzťahmi si už v živote prešla, momentálne sa na lásku nesústredí. „Aktuálne som sama a neplánujem to ani zmeniť. Presnejšie, už som asi štyri roky sama a vyhovuje mi to,“ prezradila. „Netvrdím, že by sa mi spoločnosť charizmatických mužov nepáčila, to ani náhodou, ani netvrdím, že je na mužoch niečo zlé – aj moji bývalí priatelia sú skvelí ľudia a s väčšinou z nich som kamarátka alebo máme aspoň dobré pracovné vzťahy, takže muži rozhodne nie sú pre mňa ‚bléé‘, no sústredím sa teraz na seba,“ poznamenala sympatická tmavovláska, ktorá však jedným dychom uznáva, že jej ani žiadny muž, ktorý by ju zaujal, v poslednom čase do života neprišiel.

Ak by sa to stalo, zrejme by rétoriku zmenila. A nemusí to byť žiadny lámač ženských sŕdc s vyšportovanou postavou, peknými vlasmi a modrými očami. Stačí, aby mal toto.