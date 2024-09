Vrátil sa z brigády v Nemecku a v jednom kuse ju udivuje. Vlastina Svátková nemôže byť na syna pyšnejšia

Takto vyzerá pocit vnútornej materskej hrdosti. Herečka Vlastina Svátková zverejnila na sociálnej sieti fotografiu so svojím 17-ročným synom, ktorý sa nedávno vrátil z brigády v Nemecku. Z toho, čo k nej píše, sa zdá, že chlapec na svojom pracovnom výlete celkom dozrel.

Z Adama je dnes už veľký chlapec. Foto: Instagram @vlastinasvatkova

V Nemecku to nemal vôbec ľahké. Býval v zaplesnenom byte a do práce jazdil na bicykli, ktorý si priviezol so sebou a hneď si na ňom prepichol dušu. Už sa však nemohol spoľahnúť na nikoho iného než na seba a všetko si musel vyriešiť sám. A zdá sa, že mu to veľa dalo.

A si istený?

Na ilustráciu ich večernej konverzácie Vlastina zverejnila nasledovný dialóg so synom:

„Aďo, a čo tam robíš?“

„Každý deň som niekde inde, ale som na strechách a opravujem ich.“

„A si istený?“

„Hej, hej, som poistený.“

Aj takto vyzeral jeden z rozhovorov Adama s mamou po jeho návrate do Prahy, kde herečka žije. „A tak som sa už radšej na nič nepýtala a trénovala som samu seba v dôvere a vzdávaní sa kontroly,“ skonštatovala mierne znepokojená Vlastina na svojom Instagrame.

Neprišiel s prázdnymi rukami

Milovaný Adam mamu milo prekvapil už krátko po príchode. Nevrátil sa totiž domov naprázdno. „Keď prišiel, povedal mi, že mi kúpil čokoládu (ale môžem si vybrať a dostať aj nemecké pivo). Vybrala som si teda čokoládu,“ opisovala chvíle so synom herečka, ktorá zostala krátko nato z Adama v poriadnom šoku.