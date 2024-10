Veľa ľudí jednoducho žerie. Fitness tréner Maroš Molnár má pre Slovákov radu, ktorá im pomôže schudnúť

„Človek má žiť tak, aby sa nestresoval,“ hovorí fitness tréner Maroš Molnár, známy z obľúbenej šou Extrémne premeny, ktorej piatu sériu Slováci práve sledujú „Máme sa stresovať z jedla? Prečo? Stresujeme sa v práci. Človek má toľko problémov, že jedlo mu má robiť radosť a nie stresy. Ale nie zas takú radosť, aby som priberal,“ dodáva vtipne pre magazín Život.

Foto: freepik.com/freepik

Takmer každý zažil v živote obdobie, keď si viac ako čokoľvek iné želal schudnúť. Bez sebazaprenia, správne nastaveného jedálnička a cvičebného plánu docielite dokonalú postavu len ťažko, no ak budete mať podľa známeho fitness trénera na pamäti určité zásady, môže vám to pri chudnutí len pomôcť.

Je na tebe, čo ješ, ale nežer

Niektorí sa mylne domnievajú, že dať si čokoládu či pizzu je počas chudnutia úplné tabu. Podľa Molnára si ich však v prípade, že si sledujete príjem a výdaj kalórií, pokojne môžete dovoliť. „Keď športujete a sledujete si to, je to OK. Ja sa napríklad po dvoch hodinách bicyklovania na Kolibe zastavím v bufete a dám si hotdog a ľudia sa na mňa pozerajú, či to môžem. Prečo by som nemohol? Spálil som 1500 kalórií,“ obhajuje sa. Ak máte, naopak, evidentný problém s brušným tukom, mali by ste pri myšlienkach na langoš či sladený nápoj zaradiť spiatočku.

„Musíte jesť primeraný počet kalórií a množstvo jedla má byť také, aby ste sa zasýtili a nie nažrali. Veľa ľudí jednoducho žerie,“ hovorí Molnár, ktorý by všetkým, ktorí túžia schudnúť, odporučil nasledovných pár vecí.

Čo si myslí o ozempicu