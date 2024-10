Keď sa pozrela na ultrazvuk, všetko sa zmenilo. Mama siedmich detí ich zvláda vďaka jednému pravidlu

Ako to chodí v rodine so siedmimi malými deťmi?

Páčila sa im predstava, že by svojim piatim deťom zaobstarali ešte jedného súrodenca. „Mali sme štyri dcéry a syna a hovorili sme si: To bude skvelé. Možno syn dostane bračeka a ak nie, máme radi dievčatká,“ zaspomínala si Alexa Smithová na momenty, keď jej ultrazvuk priblížil realitu, s ktorou úplne nepočítala. Namiesto jedného dieťatka totiž do rodiny náhle pribudli rovno dve a ich život sa od základov zmenil.

Viac ako čakali

Mamička by však život so siedmimi malými deťmi nemenila. „Bola som na ultrazvuku a zistila som, že to budú dvojčatá,“ vraví Alexa, ktorú vtedy doma čakalo päť detí - dvojročný syn, trojročná dcérka a tri staršie dievčatá z predchádzajúceho manželstva - päťročná, šesťročná a osemročná. Ďalšie dve deti tak boli pre rodičov poriadnym prekvapením.

„Otriaslo to všetkým, pretože sme išli od piatich k siedmim. Dokonca aj šesť detí je veľa, ale snažili sme sa pochopiť, že máme dvoch novorodencov namiesto jedného,“ hovorí mamička, ktorá hektický život početnej rodiny začala zdieľať aj na sociálnych sieťach a našla si tisícky podporovateľov. „Je to pre mňa úplne nová skúsenosť. Snažím sa na to prísť a ukázať ostatným ľuďom, že je to skľučujúce, ale nie až tak, ako sa môže zdať. Vlastne je to aj veľa zábavy,“ dodáva mamička.

Prísny režim

Na jednom videu je napríklad vidieť, ako vstáva skoro ráno, aby sa o 8:40 dostali na futbalový tréning. Budíček má na 6:40, pripravuje seba a dvojčatá, než zobudia staršie deti. Medzitým upratuje domácnosť a chystá desiaty. Kým všetky naložia do veľkej dodávky, znovu nakŕmia dvojčatá.