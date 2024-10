Namiesto cukru vymyslela inú prísadu. Banánový chlebík si Tereza Mašková prispôsobila podľa svojich chutí

Radšej mám zdravšie recepty, ale nemám problém pustiť sa aj do kalorickej bomby, priznáva speváčka.

Ak by jej mama mohla variť každý deň, vôbec by jej to neprekážalo. Tereze Maškovej sa zbiehajú sliny už v momente, keď si spomenie na jej sviečkovú na smotane. Bývalá superstaristka je však výbornou kuchárkou a bez maminej pomoci sa v kuchyni jednoznačne nestratí.

„Banánový chlebík patrí k mojim najobľúbenejším, ale rada skúšam aj iné. Radšej mám zdravšie recepty, ale nemám problém pustiť sa aj do kalorickej bomby,“ hovorí pre Varechu a spomína aj svoju lásku k zelenine či k ľahším jedlám ako je rizoto, tofu, či špagety s paradajkami a jarnou cibuľkou zapečené s parmezánom.

Svoj obľúbený dezert Tereza pripravila aj pred očami svojich fanúšikov. Pri príprave banánového chlebíka používa namiesto cukru inú prísadu, ktorú však môžete vynechať, ak ju neobľubujete a chuť celého dezertu dopĺňa obľúbený lekvár. „To som si vymyslela ja, pretože ho mám hrozne rada,“ vysvetľuje.

Banánový chlebík Terezy Maškovej