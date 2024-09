Nechodí do fitka, miluje cestoviny a pizzu. Tajomstvo krásy Monicy Bellucci prekvapí svojou jednoduchosťou

Vstávať o piatej ráno, aby som už o šiestej cvičila v posilňovni? Nestojí mi to za to, hovorí otvorene Monica Bellucci.

Bola mladá vdova, po ktorej muži šaleli, krásavica, ktorá bola zdrojom erotických predstáv. Keď si Maléna sadla v kaviarni na stoličku a vytiahla z kabelky cigaretu, zapáliť jej ju chceli desiatky mužov. Každý z nich sa chcel priblížiť nielen k Maléne, ale najmä k jej predstaviteľke Monice Bellucci, ktorá svojou charizmou odrovnala fanúšikov po celom svete. Talianska herečka je prototypom zmyselnej krásy, no sama vie, že ide o nebezpečný dar.

Nechcela chodiť po meste

„Krása je dar. Ale tiež provokuje, vzbudzuje city, vášne a niekedy i násilie. Preto sa s ňou treba naučiť správne narábať,“ prezradila pre SME Monica Bellucci, ktorá niekedy ani nepomyslela na to, že bude herečkou či modelkou. Na katolíckej škole ju označovali za veľmi inteligentné dieťa a ona sama sa túžila stať právničkou. Aby sa počas štúdia práv dokázala uživiť, začala s modelingom. Jej rodičia priznali, že svoju výnimočnú krásu si ich dcéra uvedomovala odjakživa, no nevedela ju prijať.

Keď sa jej jedného dňa otec opýtal, prečo nechodí zo školy s ostatnými spolužiakmi, priznala sa mu. „Keď idem po námestí, všetci sa na mňa pozerajú. Muži sa na mňa pozerajú. dievčatá tiež aj všetci ľudia v škole. Hanbím sa,“ vravel jej otec, ktorý jej vtedy povedal, že musí prijať svoju krásu, pretože ju to inak bude prenasledovať do konca života. Krása ju podľa jeho slov mala posilniť a Monica si z toho urobila krédo. „Je šťastie, že sme nikdy nemali ďalšie dieťa. Asi by na Monicu žiarlilo,“ smiala sa jej mama Brunella.

Rozvod po 14 rokoch

Po dvoch rokoch zanechala vysokú školu a presťahovala sa do Milána, kde uzatvorila zmluvu s modelingovou agentúrou Elite Model Look. Mala však oveľa väčšie ambície ako byť iba modelkou, túžila sa stať herečkou. Inšpirovala sa tými najväčšími talianskymi hereckými hviezdami, netrvalo dlho a stala sa jednou z nich.