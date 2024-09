V detstve pribrala a bola za tým rakovina. 105-kilová Vanesa v Extrémnych premenách predviedla čosi nevídané

Pre mňa to bol jeden z najkrajších, ale zároveň najťažších rokov, aké som mohla mať, hovorí zmenená mladá dáma.

Keď ako dieťa začala náhle priberať, rodičia sa s otázkami obrátili na lekárov. Krutá diagnóza, rakovina štítnej žľazy, obrátila Vaneske aj celej rodine život naruby a zanechala stopy nielen na psychike, ale aj na tele. „Už dlhšie som si všímala, že priberám a vedela som, že ak by som priberala ešte neviem ako dlho, neskončilo by sa to dobre,“ priznala v šou Extrémne premeny 21-ročná študentka ošetrovateľstva, ktorej ručička na váhe časom ukázala 105 kíl. Po boku Maroša Molnára si splnila sen.

Choroba jej zobrala radosť

Boj s chorobou a jej následkami mladej vysokoškoláčke zobrali radosť zo života a začala sa prejedať. A hoci sa nadbytočných kíl snažila zbaviť sama, nedarilo sa jej to. Preto sa rozhodla požiadať o pomoc.

„Prihlásila som sa zo dňa na deň, bol to taký impulz a som zaň veľmi vďačná,“ hovorila 21-ročná Vanesa Kupčová čo predchádzalo žiadosti o pomoc tam, kde ľudia dostávajú druhú šancu na život.

Aj keď tú najdôležitejšiu dostala už po absolvovaní vyčerpávajúcej liečby, zaváhať nechcela ani pri ďalšej životnej výzve. Napriek miernym zaváhaniam všetkým ukázala, že keď niekto chce, dosiahne všetko. „Ako tréner ti ďakujem, že som mohol s tebou trénovať,“ zložil jej poklonu Maroš Molnár po tom, ako zmenila históriu Extrémnych premien.

Najväčší pokrok v histórii šou