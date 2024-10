Jej humoru rozumie len sestra. Z dievčatka v červenej bunde vyrástla krásavica, ktorej záleží na planéte

Medzi ňou a jej sestrou je päťročný vekový rozdiel, ktorý dnes nie je vidieť - obe sú krásne a elegantné ženy. Bolo to však občas cítiť, keď boli ešte malé. Napríklad vtedy, keď mladšia sestra vystrihala staršej všetky bábiky. Potom si však opäť k sebe našli cestu. V zarastenom cípe záhrady sa hrali na robinsonky, na rozpálenom kameni pripravovali volské oká a domov chodili s rukami plnými triesok.

Mladšia sestra sa musela naučiť žiť samostatne už vo veku 14 rokov, keď odišla študovať do Viedne a do 18 rokov žila na internáte. Rozpočet mala obmedzený, musela sa naučiť vychádzať so spolubývajúcimi a komunikovať v cudzom jazyku. Nemala to lahké ani neskôr, keď študovala v Londýne. Ale uspela a dnes je z nej známa Slovenka. Venuje sa moderovaniu, udržateľnej móde, ekológii a najmä svojej milovanej rodine.

Spoznávate dievčatko na fotografii?