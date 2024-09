Na ulici ju už takmer nespoznávajú. Zvedavá Julka z Oteckov vyrástla a má pred sebou dôležitý krok

Zahrala si zvedavú a vytrvalú dcéru obľúbeného „tatuša“ a jej trefné poznámky celé štyri roky bavili divákov. Laura Gavaldová však už dávno nie je tým malým dievčatkom z televíznych obrazoviek. V čase natáčania Oteckov mala osem rokov, dnes má už o šesť viac a svoju tvorbu postupne presunula na sociálne siete.

Niektoré veci sa však ani časom nezmenili. Laura aj naďalej miluje jazdectvo a venuje sa práci s koňmi. Na natáčanie úspešného seriálu ešte stále rada spomína, pretože okrem cenných skúseností vďaka nemu spoznala aj množstvo nových tvárí.

Napriek tomu, že mladá umelkyňa zatiaľ nedostala úlohu v žiadnom inom filme alebo v seriáli, svoje miesto našla inde. „Naďalej sa venujem dabingu a veľmi ma to baví. Ak by prišla príležitosť, čo sa týka herectva, určite by som ju prijala a rada by som si znovu zahrala,“ prezradila Novému Času.

Seriálovú Julku ľudia na ulici spoznávajú už len sporadicky. Laura vyrástla, je v poslednom ročníku na základnej škole a aktívne premýšľa nad tým, kam sa bude jej život ďalej uberať. Aj keď si výberom strednej školy nie je istá, v jednej veci má jasno.